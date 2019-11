SE PROBARÁN JUGADORES JUVENILES Durante todos los lunes y miércoles de noviembre, el Club Villa Dálmine realizará prueba de jugadores para sus divisiones juveniles. Será en el predio Héctor Fillopski (ubicado en Ruta 6 y calle Buenos Aires, junto a la planta de Trefila de Tenaris) y el único requisito es asistir con vestimenta deportiva adecuada (botines, medias y canilleras y sin camisetas del fútbol argentino). Los horarios serán los siguientes: -Categorías 2000, 2001 y 2002: 9.00 horas. -Categoría 2003: 9.00 y 14.30 horas. -Categorías 2004, 2005 y 2006: 15.00 horas. En caso de lluvias, las pruebas se postergan. El encuentro se jugará desde las 15.30 en el estadio Centenario. Bovaglio realizará cuatro modificaciones: ingresan Cuevas, Orosco, Picazzo y Lesman entre los titulares. Salen el suspendido Del Priore, el lesionado Sánchez y los extremos Brener y Gallardo. Por la 11ª fecha de la Zona 2 de la Primera Nacional, Villa Dálmine visitará esta tarde a Quilmes en el estadio Centenario, en un partido que se disputará desde las 15.30 horas con arbitraje de Héctor Paletta y en el que buscará sus primeros puntos en condición de visitante en lo que va del certamen (hasta el momento perdió los cuatro encuentros que disputó fuera de Campana). Para este compromiso, el parate por las Elecciones le dejó mucho trabajo al cuerpo técnico Violeta. Desde lo anímico, recuperar a un plantel que suma cuatro partidos sin victorias, tras tres derrotas consecutivas y el empate frente a Defensores de Belgrano; y desde lo futbolístico, buscar variantes en el funcionamiento para tratar de reencontrarse justamente con el triunfo. Además, se le sumaron interrogantes a resolver por las bajas que se produjeron por lesiones y suspensión. En ese sentido, Lucas Bovaglio ya sabía de antemano que para este compromiso frente a Quilmes no iba a poder contar con Nicolás Del Priore (llegó a las cinco tarjetas amarillas), pero en el amistoso frente a Acassuso del viernes de la semana pasada se le agregó una baja inesperada y significativa: en un choque con el arquero del elenco de Boulogne, Catriel Sánchez sufrió un esguince de rodilla que le demandaría tres semanas de recuperación. Encima, Marcos Arturia todavía no tiene el alta luego de la cirugía por un absceso que se practicó semanas atrás. Así, la idea del entrenador de cambiar el dibujo táctico al 4-3-1-2 debió buscar alternativas para designar al segundo punta, quien será el acompañante de Germán Lesman, que tendrá su primera vez como titular. Y el apuntado finalmente fue Alan Marcel Picazzo, el joven de 20 años que llegó desde River Plate y apenas disputó un puñado de minutos en lo que va de este campeonato de la Primera Nacional (ingresó siempre como suplente, en la parte final de los encuentros ante San Martín de Tucumán, Almagro, Chacarita y Tigre). Con el cambio de esquema, la novedad más saliente es la salida de la alineación titular de Fabricio Brener y David Gallardo, quienes habían comenzado la temporada en gran forma, destacándose sobre las bandas. Sin embargo, no pudieron mantener el rendimiento, afectados en parte por el funcionamiento del equipo, que por momentos los llevaba a retroceder mucho más de lo esperado y a perder consistencia a la hora de atacar. Por eso, Bovaglio se inclinó por un enganche de las características de Brian Orosco (le ganó la pulseada a Denis Brizuela) y dos delanteros que se muevan por todo el frente de ataque como Lesman y Picazzo. Y por detrás, plantará una línea de tres mediocampistas, con Matías Ballini en el centro y Lucas Cuevas (ingresa por Del Priore) y Facundo Affranchino a los costados. De esta manera, Villa Dálmine presentará hoy tres jugadores que tendrán su primera vez en la temporada como titulares. Y uno (Cuevas) que hace su debut. Los once iniciales serían: Juan Marcelo Ojeda; Nicolás Sansotre, Alejandro Maciel, Gastón Martínez, Nahuel Banegas; Lucas Cuevas, Matías Ballini, Facundo Affranchino; Brian Orosco; Germán Lesman y Alan Picazzo. Y como suplentes estarán: Juan Ignacio Dobboletta, Juan Ignacio Alvacete, Santiago Moyano, Denis Brizuela, David Gallardo, Fabricio Brener y Álvaro Veliez. Por su parte, Quilmes también atraviesa un presente errático después de un gran arranque: sólo ganó uno de sus últimos ocho partidos y acumula cinco juegos sin victorias. En esta racha, empató tres encuentros seguidos y después sufrió dos derrotas en fila en sus últimas presentaciones (1-4 con San Martín de Tucumán y 1-2 con Almagro). A pesar de ello, con sus 14 puntos, se ubica en la quinta posición de la Zona 2, mientras que Villa Dálmine, con 11, se encuentra en el 10º lugar. En este marco, el DT Leonardo Lemos haría tres cambios en el Cervecero: Barraza, Zabala y Cejas ingresarían en reemplazo de Lozano (lesionado), Altuna e Imbert, por lo que Quilmes formaría hoy con Marcos Ledesma; Elías Barraza, Alan Alegre, Abel Masuero, Federico Álvarez; Iván Drocco; Gabriel Ramírez, Cristian Zabala, Juan Bautista Cejas; Facundo Bruera y Leandro González. La nómina de convocados se completa con Alejandro Medina, Carlos Matheu, Matías Noble, Alejandro Altuna, Matías Fernández, Juan Imbert, Martín Prost, Justo Giani y José Valdez (dos de ellos quedarán desafectados del banco).



ALAN PICAZZO TENDRÍA HOY SU PRIMERA CHANCE COMO TITULAR. EL HISTORIAL: SÓLO UN TRIUNFO COMO VISITANTE Por Gustavo Belsué En 10 visitas a Quilmes, el Violeta solamente se impuso una vez: fue en 1986, por 2 a 0, con goles de Basualdo y Portillo. ENCUENTRO Nº 21. En 20 partidos, Villa Dálmine consiguió 2 victorias, Quilmes se impuso en 10 ocasiones e igualaron 8 veces. El conjunto Violeta marcó 13 goles, mientras que el Cervecero convirtió 26. COMO LOCAL VILLA DALMINE. Jugaron 10 veces: Villa Dálmine ganó un encuentro (5 goles), Quilmes ganó 4 juegos (10 goles) y empataron en 5 ocasiones. COMO LOCAL QUILMES. Jugaron 10 partidos: Quilmes se impuso en 6 partidos (16 goles) y Villa Dálmine ganó una vez (8 goles). Empataron 3 encuentros. EL ULTIMO ENCUENTRO VISITANTE. El sábado 23 de septiembre de 2017, por la segunda fecha del Nacional B 2017/18, Quilmes se impuso 1-0 con gol de Felipe Cadenazzi, de penal. Dirigió Pedro Argañaraz, quien expulsó a Juan Celaya en Villa Dálmine y, además, le otorgó otros dos penales al Cervecero (Martín Perefán le atajó uno a Felipe Cadenazzi, mientras que Nicolás Castro desvió el otro). APOSTILLAS: Villa Dálmine acumula cinco encuentros sin triunfos frente a Quilmes, con 3 empates y 2 derrotas. La última victoria fue como local, el sábado 22 de septiembre de 1990, por la 8ª fecha del Nacional B 1990/91: 1-0 con gol de Javier Edgardo López Báez. En tanto, como visitante, acumula 5 partidos sin ganar, con 2 empates y 3 derrotas. La única victoria en esa condición fue el sábado 22 de marzo de 1986, por la 8ª fecha del Apertura de Primera B: 2 a 0, con goles de Francisco Ramón Portillo y José Horacio Basualdo. GOLEADORES DE VILLA DALMINE (13): Esteban Luis Mazzeo (2), Jorge Antonio Sotelo (1), Francisco Ramón Portillo (1), José Horacio Basualdo (1), Oscar César Moyano (1), Gustavo Bartolucci (1), Daniel Robina (1), José Luis Irazoqui (1), Javier Edgardo López Báez (1), Germán Antonio Panichelli (1), Omar Alberto Bastía (1) e Ijiel Protti (1). GOLEADORES DE QUILMES (26): Jorge Gáspari (3), César Lorea (2), Omar Catalán (2), Ronald Pablo Baroni Ambrosi (2), Marcelo Fabián Ruffini (2), Jorge Sivina (1), Miguel Ángel Basílico (1), Miguel Eduardo Batalla (1), Víctor Martínez (1), Héctor Adrián Baillié (1), Jorge Alberto Ortega (1), Torales Espinoza (1), Luis Ibarra (1), Emilio Kalujerovich (1), Abel Darío Blasón (1), Guillermo Escalante (1), Carlos Scime (1), Juan Jose Paredes (1), Felipe Cadenazzi (1) y Tomás Blanco (1). EL PARTIDO EN EL RECUERDO: EL EMPATE VISITANTE DE 1992: El sábado 31 de octubre, por la 13ª fecha del Nacional B 1992/93, igualaron 1-1 en cancha de Quilmes. La síntesis fue la siguiente: QUILMES (1): Alejandro Mulet; Nelson David Vivas, Guillermo Escalante, Luis Velázquez y Emilio Kalujerovich; Juan José Paredes, Alberto Rodríguez (Eduardo Chávez), Mario Gómez y Fabián Alegre (Hugo Cantero); Daniel Leani y Rodolfo López. DT: Ángel Enrique Celoria. VILLA DALMINE (1): Alejandro Molina; Omar Antúnez, Rubén Oscar Benítez, Carlos Alberto Pereyra y Gustavo Casella; Gonzalo Cerchietti, Carlos Alberto Búlleri, Antonio Labonia y Alberto Horacio Rodríguez; Omar Bastía y Adolfo Ferraresi (Fernando José Borio). DT: Alejandro Semenewicz. GOLES: ST 22m Bastía (VD) y 48m Paredes (Q). CANCHA: Quilmes. ÁRBITRO: Juan Carlos Demaro. ATLÉTICO RAFAELA GANÓ Y QUEDÓ 3º Anoche venció 3-1 a Almagro como local. El próximo compromiso del elenco que dirige Walter Nicolás Otta será en Campana, frente a Villa Dálmine. En el arranque de la 11ª fecha de la Zona 2 de la Primera Nacional, Atlético Rafaela le ganó anoche 3-1 como local a Almagro con goles de Liporace, Acosta y Bonansea. De esta manera, el conjunto dirigido por Walter Nicolás Otta llegó a los 16 puntos y se ubica en el tercer puesto, por detrás de San Martín de Tucumán (23) y Sarmiento de Junín (20). Por su parte, Almagro no le pudo escapar al fondo de la tabla: se mantiene con 8 puntos junto a All Boys como los peores equipos de esta zona (el Tricolor tiene un pendiente ante Tigre todavía). En tanto, en el otro cotejo disputado anoche, San Martín de San Juan le ganó 1-0 como local a Ferro Carril Oeste por la Zona 1 y también llegó a los 16 puntos, aunque en su caso apenas le alcanzó para igualar a Deportivo Morón en el quinto puesto de la tabla que lidera Atlanta (25 unidades). Por su parte, el Verdolaga quedó 13º con 11 puntos, cinco más que el último, Nueva Chicago (6). Esta 11ª fecha de la Primera Nacional continuará hoy con siete partidos: tres de la Zona 1 y otros cuatro de la Zona 2. Atlanta y San Martín (T), los líderes de cada una de las zonas, jugarán hoy como visitantes frente a Agropecuario y All Boys, respectivamente.



