El abogado Martín Arias Duval es mencionado como el futuro ministro de Seguridad de la Provincia, aunque Axel Kicillof todavía se resiste a dar definiciones sobre cómo quedará confirmado el gabinete. Aunque todavía no está definido el nombre de quien ocupará la cartera que dejará Cristian Ritondo, desde el entorno de Kicillof no ocultan que prefiere un funcionario de perfil "técnico" antes que poner a un intendente, como le piden en el Conurbano. Duval fue director de Migraciones durante la gestión de Florencio Randazzo. El gobernador puso a Carlos "Carli" Bianco, su asesor de máxima confianza, a estudiar la temática de Seguridad y no tiene definido qué hacer con las policías locales.

Duval sería el preferido de Kicillof

