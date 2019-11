La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 02/nov/2019 Opinión:

Tiempo de reparación

Por José Abel Perdomo













José Abel Perdomo

Tal como era de esperar el voto popular consagró al binomio Alberto Fernández y Cristina Fernández como presidente y vice para los próximos cuatro años sin necesidad de una segunda vuelta, siendo la primera vez que un presidente al término de su primer mandato no puede lograr su reelección. Resulta casi extravagante ver y escuchar como en los medios dominantes se ha intentado transformar la contundente derrota de Mauricio Macri en casi una victoria a raíz del acortamiento de la diferencia sufrida en las PASO. Luis Majul llegó a hablar de empate técnico. Les faltó decir que se trató de un triunfo moral como es recurrente escuchar en el mundo futbolero cuando se trata de disimular derrotas. En su desesperación por lograr llegar al ballotage la derecha aglutinada tras la figura de Mauricio Macri no dudó en profundizar la grieta permanente que existe en nuestro país y en el resto del mundo con el viejo recurso de sembrar miedo reflotando aquello de civilización o barbarie que como se comprobó sigue dando algún resultado pero no el suficiente. Tan contundente fue la derrota del oficialismo que la gran pitonisa de la civilidad y las buenas costumbres, la doctora Elisa "Lilita" Carrio anunció su retiro efectivo (RE) a partir de marzo lo que le permite seguir cobrando su dieta de diputada durante las vacaciones. El nuevo gobierno que comenzará el 10 de diciembre deberá enfrentar y fundamentalmente solucionar no pocos problemas que se siguen agravando día a día. El gobierno permitió en el período entre las PASO y las elecciones generales una sangría impresionante de 22.800 millones de los escasos dólares con que cuenta y que significó que las reservas del Banco Central cayeran a un límite más que peligroso y que lo obligó a endurecer al extremo el cepo cambiario, decisión que debió tomar mucho antes para evitar tanta sangría pero que va a contramano del "único camino" que tanto pregonan. Evidentemente la necesidad tiene cara de hereje. Si bien es urgente sacar a la economía de la terapia intensiva en que se encuentra, no es menos urgente mejorar la redistribución de la riqueza, sobre todo por las lógicas expectativas que se han creado en los sectores más desfavorecidos de la sociedad. Nadie puede ignorar que para lograr soluciones verdaderas a ambos problemas se deberá afectar poderosos intereses siempre reacios a ceder, aunque sea un poquito, de los privilegios que hasta aquí han usufructuado para lo cual generalmente no alcanza con la legitimidad de origen que da los votos conseguidos y por lo tanto se deberán crear canales de verdadera participación popular y así contrarrestar los desequilibrios de poder existentes en nuestra sociedad. Las impresionantes movilizaciones populares en la vecina República de Chile que continúan sin solución de continuidad a la vista también interpelan al próximo gobierno. La insoportable desigualdad social acrecentada en los últimos treinta años durante los cuales se continuó con un modelo económico neoliberal. Los varios gobiernos supuestamente progresistas que ocuparon La Moneda en ese período ya sea porque no pudieron o no quisieron sólo atenuaron levemente las nefastas consecuencias del modelo económico imperante sin cambiarlo y hoy vemos los resultados. Un día el pueblo chileno se cansó, ganó la calle y no piensa abandonarla hasta lograr una mejor vida. Es altamente preocupante ver como en la mayoría de los medios de comunicación especialistas y periodistas tratan de disimular la gravedad del descalabro que han producido las políticas neoliberales implementadas a sangre y fuego por el actual gobierno y que siguen provocando estragos en vastos sectores sociales. Cuesta creer que no se den cuenta de la realidad. Es probable que ya se encuentren empeñados en socavar la incuestionable legitimidad de origen con que cuenta el frente victorioso el domingo pasado. Hacen recordar aquellas estrofas del tango Pipistrela escrito por Fernando Ochoa y que hiciera famoso Tita Merello: "Es mejor pasar por gila / Si una es viva de verdá...

Opinión:

Tiempo de reparación

Por José Abel Perdomo

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: