La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 02/nov/2019 Efemérides del día de la fecha: 2 de Noviembre







DÍA INTERNACIONAL PARA PONER FIN A LA IMPUNIDAD DE LOS CRÍMENES CONTRA PERIODISTAS Instituido por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) mediante la aprobación de la Resolución (A/RES/68/163) en el año 2013, en este día se conmemora el asesinato de los periodistas de "Radio France International", Claude Verlon y Ghislaine Dupont, en Malí y se pretende generar conciencia en la opinión pública acerca de la gravedad de este asunto. Según la ONU, entre los años 2006 y 2017 fueron asesinados 1010 periodistas; por otra parte, la UNESCO estima que en el 90% de los casos los asesinos quedan impunes. El Secretario General de la ONU, Antonio Guterres se refirió a esta cuestión diciendo: "cuando se ataca a los periodistas, toda la sociedad paga el precio. Si no podemos proteger a los periodistas, nuestra capacidad para mantenernos informados y contribuir a la adopción de decisiones se ve gravemente obstaculizada. Si los periodistas no pueden hacer su trabajo en condiciones de seguridad, nos enfrentamos a la perspectiva de un mundo de confusión y desinformación". FALLECE MARÍA MARTHA SERRA LIMA María Martha Serra Lima nació el 19 de diciembre del año 1944 en Buenos Aires. Proveniente de una familia de clase alta, la menor de 3 hermanos siempre se destacó por su increíble voz. A los 15 años impresionó a Mariano Mores, Cecilio Madanes y Hugo del Carril mientras cantaba en un concurso en el Hotel Hermitage de Mar del Plata: "quedaron asombrados, pensaron que yo era una profesional. Era tan alta que ni siquiera se habían dado cuenta de que sólo tenía 15 años." A pesar de las constantes insistencias de los artistas para que María Martha comenzara su carrera como cantante, su padre declinó férreamente todas las ofertas por no querer que su hija entrara en el mundo del espectáculo: "yo cantaba desde chica, pero mi familia no me dejaba cantar. Así que recién empecé cuando murió mi papá y yo ya tenía 34 años." En ese entonces enseñaba guitarra, canto e inglés; fue uno de sus alumnos el que la "empujó" a lanzarse al escenario y dar un show privado para los dueños del boliche "Le Prevé" en su casa: "cuando vi que los tipos empezaban a mover las piernas, a escuchar, me agrandé y me canté todo." Como era de esperar quedó contratada para realizar presentaciones en el boliche ante un modesto público. "Tenía todas las contras para ser artista. Era mujer, gorda y grande, porque me lancé tarde, a los 33 años, y para colmo bolerista. ¡No existía un caso así! Encima me decían: ´las mujeres no venden discos´, ´las mujeres te van a odiar porque sos gorda´, pero fue todo al revés". Su salto a la fama lo dio con la canción "Dudo lo que pasa (qué es lo que tiene él)" que incluyó en su segundo disco "Entre nosotros" (1980). Más adelante, colaboró con "Los Panchos", trío romántico puertorriqueño y mexicano, y lanzó las canciones "Voy a perder la cabeza con tu amor", "Algo contigo" y "Los enamorados (los amantes)." Entre sus éxitos se pueden mencionar "Soy como toda mujer", "A mi manera", "La tercera es la vencida", "Usted" y "Quien soy." Falleció a los 72 años, en el año 2017, en Miami, Estados Unidos. HISTÓRICO PARTIDO DE "LOS PUMAS" CONTRA LOS "ALL BLACK" Un día como hoy en el año 1985, "los Pumas" empataban contra los "All Black" en el estadio de Ferro Carril Oeste. Agarrados de los hombros, "los Pumas" observaron a los desafiantes neozelandeses hacer el tradicional "Haka", dispuestos a darlo todo como lo habían hecho contra Francia en la victoria 24 a 16 unos meses antes no se dejaron intimidar; la figura del partido fue el emblemático jugador del Club Atlético Banco de la Nación Argentina, Hugo Porta, que con la camiseta número 10 metió 4 penales y 3 drops que le permitieron al equipo igualar los 21 puntos de los rivales. Rozaron la victoria en la última jugada con un scrum que, por un error Ernesto Ure, se desaprovechó: "tiran la pelota, la sacamos nosotros. El scrum da dos pasos y se frena. En ese momento veo la línea del in-goal. Todo es fracciones de segundo. Pienso: ´Si no me levanto ahora cobran scrum de vuelta´. Cuando saco los brazos para levantarme, el scrum se mueve de vuelta, ahí pierdo el equilibrio y se cae. Se terminó el partido".

Efemérides del día de la fecha: 2 de Noviembre

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: