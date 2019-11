La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 02/nov/2019 Primera Nacional:

Anoche venció 3-1 a Almagro como local. El próximo compromiso del elenco que dirige Walter Nicolás Otta será en Campana, frente a Villa Dálmine. En el arranque de la 11ª fecha de la Zona 2 de la Primera Nacional, Atlético Rafaela le ganó anoche 3-1 como local a Almagro con goles de Liporace, Acosta y Bonansea. De esta manera, el conjunto dirigido por Walter Nicolás Otta llegó a los 16 puntos y se ubica en el tercer puesto, por detrás de San Martín de Tucumán (23) y Sarmiento de Junín (20). Por su parte, Almagro no le pudo escapar al fondo de la tabla: se mantiene con 8 puntos junto a All Boys como los peores equipos de esta zona (el Tricolor tiene un pendiente ante Tigre todavía). En tanto, en el otro cotejo disputado anoche, San Martín de San Juan le ganó 1-0 como local a Ferro Carril Oeste por la Zona 1 y también llegó a los 16 puntos, aunque en su caso apenas le alcanzó para igualar a Deportivo Morón en el quinto puesto de la tabla que lidera Atlanta (25 unidades). Por su parte, el Verdolaga quedó 13º con 11 puntos, cinco más que el último, Nueva Chicago (6). Esta 11ª fecha de la Primera Nacional continuará hoy con siete partidos: tres de la Zona 1 y otros cuatro de la Zona 2. Atlanta y San Martín (T), los líderes de cada una de las zonas, jugarán hoy como visitantes frente a Agropecuario y All Boys, respectivamente.







