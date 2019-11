La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 02/nov/2019 Breves: Fútbol









SUPERLIGA: FECHA 12 Este sábado comenzará la 12ª fecha del campeonato de la Superliga, con dos partidos que se roban la atención de la jornada. Por un lado, el clásico platense entre el Gimnasia de Diego Armando Maradona y Estudiantes, que se jugará desde las 15.30 horas. En tanto, desde las 20.00 horas, River Plate visitará a Aldosivi en Mar del Plata con la posibilidad de alcanzar al líder Argentinos Juniors. Además, hoy también jugarán: Colón vs Atlético Tucumán (desde las 13.15) y Rosario Central vs Godoy Cruz de Mendoza (17.45). Mañana domingo, la acción continuará con: Boca Juniors vs Arsenal (11.00), Banfield vs Unión (13.15), Talleres vs Newells (15.30), Patronato vs Racing Club (17.45) e Independiente vs San Lorenzo (20.00). Mientras que el lunes cerrarán: Defensa y Justicia vs Argentinos Juniors (19.00), Huracán vs Lanús (21.10) y Central Córdoba (SdE) vs Vélez Sarsfield (21.10). PRIMERA B METRO Con tres partidos, hoy comenzará la 12ª fecha del Torneo Apertura. A las 13.10, San Telmo recibirá a Los Andes, mientras que desde las 15.30 jugarán: Flandria vs Colegiales y Talleres (RE) vs Defensores Unidos. Los líderes del certamen son Tristán Suárez y Almirante Brown, con 21 puntos; y el escolta es San Telmo, con 20. PRIMERA C Por la 14ª fecha, Cañuela goleó ayer 3-0 a El Porvenir y quedó como único líder del Torneo Apertura con 27 puntos. Por esta jornada, Real Pilar había igualado 3-3 con Central Córdoba de Rosario, mientras que ayer, Victoria Arenas venció 3-2 como local a Midland. Hoy se disputarán otros cuatro encuentros: Sportivo Italiano vs Leandro N. Alem, Deportivo Español vs Lamadrid, Ituzaingó vs Dock Sud y Excursionistas vs Berazategui. PRIMERA A FEMENINA Con dos partidos, hoy comenzará la sexta fecha de la Primera A del Torneo Femenino que organiza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Desde las 11.00, UAI Urquiza (que concluyó su participación en la Copa Libertadores en Cuartos de Final) recibirá a Gimnasia y Esgrima de La Plata; y desde las 15.30 horas, River Plate visitará a El Porvenir. El único líder del campeonato es Boca Juniors con 15 puntos, mientras que como escolta se ubica San Lorenzo, con 12.

