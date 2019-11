La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 02/nov/2019 El Historial:

ENCUENTRO Nº 75. En 74 partidos, Puerto Nuevo ganó 26 veces, Central Ballester se impuso en 27 ocasiones y empataron 21. Puerto convirtió 118 goles, mientras que Ballester anotó 113. COMO LOCAL PUERTO NUEVO. Jugaron 38 partidos: Puerto ganó 14 (69 goles) y Ballester logró 8 triunfos (48 goles). Empataron 16 veces COMO LOCAL BALLESTER. En 36 partidos, Puerto ganó 12 veces (49 goles), Ballester venció en 19 oportunidades (65 goles) y se registraron 5 empates. EL ULTIMO ENCUENTRO LOCAL. El lunes 11 de febrero de 2019, por la 17ª fecha del campeonato 2018/19 de Primera D, Puerto Nuevo se impuso 3-0 con goles de Enzo Moreno, Nazareno Gómez y Santiago Correa (de penal). APOSTILLAS: Puerto Nuevo suma 2 encuentros sin perder ante Central Ballester, con 2 victorias consecutivas. La última derrota se produjo el lunes 5 de febrero de 2018, por la 16ª fecha del campeonato 2017/18 de Primera D: fue por 1 a 0, con gol de Sebastián Ybares. Como local, el Portuario acumula 2 partidos sin derrotas, con un triunfo y un empate. El último traspié en esta condición tuvo lugar el domingo 30 de octubre de 2016, por la 10ª fecha del c 2016/17 de Primera: fue 1 a 0, con gol de Federico Sellechia. GOLEADORES PUERTO NUEVO: Banegas (7), Orlando Sosa (6), Carlos Canale (5), Malaszuk (4), Oscar Rodríguez (4), Rubén Stella (4), Hugo Yedro (4), Damián Rivas Karlic (4), Nicolás González (4), Martín Monteagudo (3) y Cristian Gualdoni (3). GOLEADORES BALLESTER: Erbes (4), José Farías (4), Maidana (3), Mercado (3), Baldassín (3), Hernán Darío D´Andrea (3), Juan de Dios Quiroga (3), César Rodríguez (3) y Julio Monsalvo (3). EL PARTIDO EN EL RECUERDO: LA GOLEADA DE 2005 El jueves 20 de octubre, por la 13ª fecha del Torneo Apertura de la Primera D 2005/06, Puerto Nuevo se impuso 4-1 como local. La síntesis fue la siguiente: PUERTO NUEVO (4): Maximiliano Domínguez; Daniel Canale, Gonzalo Barrios, Diego Bardón y Gerardo Riva; Mauro Fernández, Santiago Guevara (Pablo Villagra), Nicolás González (Pablo Pérez Radaco) y Carlos Barrios; Juan Pablo Martínez (Facundo Dimena) y Diego Krum. DT: Sandro Sileoni. SUPLENTES: Juan Zeballos y Eduardo Lastra. CENTRAL BALLESTER (1): Jorge Rodríguez; Luis Carnevale (Damián Gómez), Diego Gómez y Emiliano Pérez (Sebastián Arroyo); Gustavo Oyola (Cristian Cuevas), Ariel Garay, Benjamín Leguizamón y Julio Monsalvo; Sergio Fernández y Damián Solferino. DT: Mario Zurita. SUPLENTES: Matías Cúneo y Luciano Moyano. GOLES: PT 2m Emiliano Pérez (CB), de penal; 7m Gonzalo Barrios (PN). ST 6m Juan Pablo Martínez (PN), 8m Diego Krum y 43m Carlos Barrios (PN). ÁRBITRO: Cristian Cernadas. CANCHA: Puerto Nuevo.

