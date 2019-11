Entre miércoles y jueves quedaron confirmados los ocho equipos que avanzaron a Cuartos de Final. Entre miércoles y jueves, la Liga Campanense de Fútbol avanzó con el desarrollo de la Copa Fénix, el certamen de eliminación directa que otorga una clasificación a la próxima Copa Federación Norte. Se disputaron los ocho encuentros de Octavos de Final y los resultados fueron los siguientes: -Leones Azules le ganó 2-0 a Atlético Las Praderas con dos goles de Jonathan Romero. -La Josefa avanzó sin jugar, dado que Lechuga FC se bajó del certamen finalmente. -Mega Juniors venció 3-0 a Juventud Unida con un doblete de Eliseo Bentancourt y un tanto de Samuel Pablo. -Albizola FC le ganó 2-1 a Defensores de La Esperanza con goles de Nicolás Stillo y Brian Aranda (Nicolás Vela marcó para el Defe). -Atlético Las Campana eliminó 9-8 en definición por penales a Villanueva después de igualar 0-0 en los 90 minutos. -Deportivo San Felipe derrotó 2-1 a El Junior con dos goles de Gustavo Rivero. -Otamendi FC goleó 5-0 a Las Palmas con goles de Franco Dorado (2), Matías Mercado, Leandro Gómez y Pablo Córdoba. -Real San Jacinto superó 5-1 a Desamparados FC con tantos de Nahuel Cardozo (2), Juan Jérez, Pablo Castillo y Ezequiel Tabarez. De esta manera, el cuadro de Cuartos de Final quedó conformado con los siguientes enfrentamientos: Atlético Las Campanas vs Otamendi FC, Albizola FC vs La Josefa, Real San Jacinto vs Deportivo San Felipe y Mega Juniors vs Leones Azules.

LA FORMACIÓN DE LAS CAMPANAS QUE ELIMINÓ A VILLANUEVA EN DEFINICIÓN POR PENALES. ESTE FIN DE SEMANA SE JUEGA LA 20ª FECHA DEL OFICIAL Después de un largo parate por lluvias, Día de la Madre y Elecciones Generales, la Liga Campanense de Fútbol pautó para este fin de semana la 20ª fecha del Torneo Oficial 2019 de Primera División. Y la programación se dividió entre sábado (cuatro juegos) y domingo (cinco). GRUPO A Esta zona tiene un partido que sobresale del resto: hoy sábado, desde las 14.00 horas, Defensores de La Esperanza se enfrentará a Mega Juniors en cancha de Leones Azules. Ambos equipos ya están clasificados al Hexagonal Final y comparten la cima de las posiciones con 43 puntos, por lo que este encuentro puede definir al ganador del Grupo A. Además, también hoy, pero desde las 17.00 y en cancha de Las Campanas, Lechuga (4º con 30 puntos) se medirá frente a Malvinas (7º con 21) en busca de un triunfo que le permita alcanzar a Deportivo San Felipe (3º con 33) El Aurinegro recién jugará mañana domingo desde las 16.00 frente a Juventud Unida, también en Las Campanas. Mientras que la programación de esta zona se completa con el duelo que sostendrán El Junior (9º con 14) vs Deportivo San Cayetano (6º con 21) este domingo desde las 14.00 en Las Campanas. Por su parte, Desamparados FC (10º con 12) se adjudicará los puntos por la baja de Deportivo Río Luján. GRUPO B En esta zona, la pelea en la parte alta de la tabla es apasionante: Atlético Las Campanas y La Josefa lideran con 37 puntos, mientras que Otamendi tiene 34 y Albizola suma 33. Este cuarteto tendrá los siguientes enfrentamientos: Otamendi vs Barrio Lubo (hoy sábado 15.00 en Las Campanas), Leones Azules vs Atlético Las Campanas (hoy sábado 16.00 en Leones Azules), La Josefa vs Real San Jacinto (domingo 13.00 en La Josefa) y Albizola vs Las Palmas (domingo 17.00 en La Josefa). Las múltiples combinaciones de resultados pueden dejar muy variados escenarios de cara a las últimas dos fechas, teniendo en cuenta además que Otamendi todavía tiene un partido pendiente en su haber y que Las Campanas quedará libre en la última jornada. En tanto, la programación se completa con el duelo que sostendrán Atlético Las Praderas vs Villanueva (domingo 15.00 en La Josefa).

Liga Campanense:

Se definieron los Octavos de Final de la Copa Fénix

