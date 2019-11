La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 02/nov/2019 Fútbol Femenino:

Comenzó la Copa Fénix Femenina







El pasado sábado se disputó la primera fecha y hoy se juega la segunda. Los equipos femeninos de la Liga Campanense de Fútbol también tienen su Copa Fénix. En este caso, se trata de un certamen que se juega todos contra todos a una sola rueda con la participación de nueve conjuntos en total. Y con ese formato arrancó el pasado sábado, cuando se disputó la primera fecha en cancha de Leones Azules. Los resultados y goleadoras de dicha jornada fueron: -Las Palmas 2 – Deportivo San Felipe 0. Goles: Maira Imberini y Salomé Ramón (LP). -La Josefa 4 – Mega Juniors "A" 0. Goles: Liliana Arriola (2), Pamela Duse y Wendi Pistan (LJ). -Mega Juniors "B" 4 – Villanueva 0. Goles: Pamela Castillo, Rosa Velázquez, Aldana Hipólito y Stella Maris Velázquez (MJB). -Juventud Unida 2 – Otamendi FC 0. Goles: Brenda González y Melina Ferreira (JU). -Libre: Leones Azules. La segunda fecha de esta Copa Fénix Femenina se disputará este sábado, nuevamente en cancha de Leones Azules y con la siguiente programación: -Las Palmas vs Villanueva (9.30 horas) -Otamendi FC vs Mega Juniors "B" (10.40 horas) -Leones Azules vs La Josefa (11.50 horas). -Juventud Unida vs Mega Juniors "A" (13.00 horas). -Libre: Deportivo San Felipe

JUVENTUD UNIDA, ACTUAL TRICAMPEÓN FEMENINO DE LA LIGA, COMENZÓ LA COPA FÉNIX CON TRIUNFO 2-0 SOBRE OTAMENDI FC.



Fútbol Femenino:

Comenzó la Copa Fénix Femenina

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: