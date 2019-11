Las preseas fueron para los Dobles Junior y Sub 23 masculinos, mientras que Juana Modarelli y Josué Viera Veneziani fueron 4º en single menor y peso ligero senior, respectivamente. Hoy, otros dos singles celestes y Rodrigo Murillo en M8+ irán por el título. El equipo oficial del Campana Boat Club terminó la primera de dos jornadas de finales en el Campeonato Argentino de Remo 2019 sin poder conseguir ningún título. Sin embargo, dos embarcaciones dieron pelea y se quedaron con la medalla de plata y el subcampeonato nacional en la Pista Nacional de Tigre, que, una vez más, experimentó problemas y generó demoras debido a faltante de agua en la cancha de competencias. Los resultados obtenidos por los remeros del CBC ayer fueron los siguientes: *El Doble Par Junior masculino de Felipe Modarelli y Tobías Viera Veneziani finalizó en un compartido segundo puesto junto a Tomás Rosales y Federico Steck, del Club de Regatas La Marina. El campeón nacional fue el bote de Iñaki Erramouspe Saravia y Santiago Deandrea, del Buenos Aires Rowing Club. *El Doble Par Sub 23 peso pesado de Joel Romero y Gregorio Zanini quedó segundo, delante de la embarcación del Club Náutico El Timón, tripulada por Lucas Coronel y Agustín Higuero, que terminó tercera; y por detrás de Agustin Scenna y Mateo Mantonvano, flamantes campeones argentinos, del Club de Remo Atlantis de Mar del Plata. Scenna fue compañero de M8+ de Romero en la consagración argentina en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Cuarto y quinto quedaron, respectivamente, Gastón Francés y Francisco Cortes, de la Asociación Cordobesa de Remo, y Pablo Tech y Caetano Merlo, del Paraná Rowing Club. *En Single Menor femenino, Juana Modarelli quedó cuarta detrás de la campeona Martina Neiff, del Club de Regatas La Marina, Rocío Rojas, del Tigre Boat Club, que se quedó con el subcampenato, y Mora Syczyk, de la Asociación Cordobesa de Remo, que completó el podio. Quinta y última fue Lola Maia, del Club Náutico Hacoaj. *En Single peso ligero Senior, Josué Viera Veneziani llevó adelante una muy buena regata contra rivales de altísimo nivel, pero no pudo repetir o mejorar la actuación que concretó el año pasado, cuando logró la medalla de bronce. Terminó cuarto, detrás de Matías Boledi, de Teutonia (bronce); Guido Avalle, de Atlantis (plata); y de Alejandro Colomino, del Club La Marina, que defendió una vez más con éxito el título nacional. Aún quedan tres oportunidades de título para remeros campanenses. Y todas se pondrán en juego hoy: *Tobías Viera Veneziani, en Single menor, enfrentará a Germán Amer (Club de Regatas Santa Fe), Santino Menin (Club Náutico Hacoaj), Máximo Pacheco (Club de Regatas Rosario), Ramiro Carballo (Bigornia), y Agustín Id Betan (Club Náutico Villa Constitución). *Joel Romero, en Single Sub 23, quien cargará el peso de ser el favorito ante Javier Insfrán (Deportivo Puerto Sajonia de Paraguay), Lucas Prado (Atlantis), Ignacio Pacheco (Club de Regatas Rosario), Peter Dickson (Buenos Aires Rowing Club) y Francisco Artagaveytia (Buenos Aires Rowing Club) *Rodrigo Murillo, en representación del Club San Fernando, competirá en M8+. El ocho Hudson "Discovery" de la entidad tricolor enfrentará al Club de Remo Teutonia y al Club Mendoza de Regatas en búsqueda de su 12º título argentino en fila (record histórico).

JOEL ROMERO Y GREGORIO ZANINI TENÍAN EL TÍTULO COMO OBJETIVO, PERO EL BOTE DEL CLUB DE REMO ATLANTIS DE MAR DEL PLATA FUE MÁS.



Remo:

Boat Club cosechó dos medallas de plata en el primer día de finales del CAR 2019

