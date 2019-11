La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 02/nov/2019 Rugby:

Ciudad de Campana recibe a Gimnasia de Ituzaingó con la obligación de ganar













Hoy se disputa la última fecha de la Segunda División y el Tricolor no tiene margen en la lucha por la permanencia. Incluso, también necesita que pierda San Miguel. Este sábado se disputará la 26ª y última fecha del campeonato de Segunda División de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA). Y Ciudad de Campana recibirá a Gimnasia de Ituzaingó con la obligación de conseguir una victoria si quiere mantener vivas sus chances de permanecer en la categoría. Igualmente, el triunfo propio no le alcanzará: también deberá esperar que San Miguel no sume puntos ante Club Argentino. De esa manera, tendrá la oportunidad de jugar a todo o nada su compromiso pendiente frente a Las Cañas, el cual quedó pautado para el próximo sábado 9 de noviembre. Actualmente, el CCC está en la 14ª y última posición con 32 puntos; 13º se encuentra Varela Jr con 35; mientras que 12º se ubica San Miguel, con 39. Los últimos dos de esta tabla descenderán directamente a Tercera, mientras que 12º y 11º jugarán un repechaje de promoción. En la fecha pasada, el Tricolor cayó 31-7 en su visita a Mercedes Rugby Club, mientras que San Miguel le ganó 22-20 como visitante a Varela Jr, que en esta última fecha visita a Tiro Federal de San Pedro, también con la obligación de ganar. Esta 26ª y última fecha se completará con: La Salle vs Atletico Chascomús; Los Cedros vs Virreyes; Del Sur Rugby vs Mercedes Rugby; y Las Cañas vs El Retiro.



Rugby:

Ciudad de Campana recibe a Gimnasia de Ituzaingó con la obligación de ganar

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: