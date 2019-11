Con el ascenso a Primera D asegurado, las Celestes enfrentarán esta tarde como visitantes a Quilmes "E" por la última fecha de la Zona E7. Esta tarde, la Primera Damas de Hóckey sobre Césped del Campana Boat Club afrontará la 22ª y última fecha de la Zona 7 de la Primera E del Torneo Metropolitano que organiza la Asociación de Hockey de Buenos Aires (AHBA). Las Celestes enfrentarán desde las 16.00 como visitantes a Quilmes Athletic Club "E" ya sabiéndose ganadoras de la E7 y con el ascenso a la Primera D asegurado. En la primera rueda, en el partido jugado el sábado 22 de junio en Campana, las Celestes igualaron 2-2 con Quilmes "E" con un doblete de Lucía Gelosi. Por eso se anticipa un partido duro para las campanenses, que jugarán ya sin ningún tipo de presión, aunque con el objetivo de terminar invictas la segunda rueda. El Cervecero está 6º en la tabla de posiciones, a pesar de haber realizado una muy buena campaña: jugó 21 partidos, ganó 11, empató 7 y apenas perdió 3, con +16 de diferencia de gol. Es que la Zona E7 se dividió notablemente en dos, con 6 equipos de excelentes campañas y alta efectividad (Campana, Luján Rugby Club "B", Santa Bárbara "E", Huracán, Belgrano Day School y Quilmes), y otros seis con records muy negativos (C.A.S.A. de Padua, Los Pinos, Hurling "C", Manuel Belgrano, Comunicaciones y Vicentinos "B"). De hecho, entre Quilmes "E" y C.A.S.A. de Padua, que están 6º y 7º respectivamente, hay 9 puntos de diferencia, una brecha mayor a la que hay entre los puestos 1º (CBC) y 5º (Belgrano Day School). Los demás partidos de la fecha de cierre del torneo serán: Hurling ´´C´´ vs. Los Pinos, Belgrano Day School vs. Santa Bárbara ´´E´´, Vicentinos ´´B´´ vs. Comunicaciones, C.A.S.A. de Padua vs. Luján Rugby Club, y Club Manuel Belgrano ´´B´´ vs. Huracán.



SOFÍA GONZÁLEZ CELEBRA EL GOL QUE LE DIO EL ASCENSO AL CBC ANTE LOS PINOS, EL SÁBADO PASADO.



Hóckey sobre Césped:

Las chicas del Boat Club cierran hoy la fase regular, antes de ir a pelear por el título

