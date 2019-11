Las campanenses enfrentarán hoy a un rival fuerte, que viene de golear y que está bien arriba en la tabla pese a tener un partido menos. El partido comenzará a las 16.00 en el predio San Emilio de Luján. Luego del parate por las Elecciones Generales del pasado domingo, el equipo femenino de fútbol de Puerto Nuevo enfrentará esta tarde al Club Luján como visitante. El duelo será en la cancha principal del predio San Emilio, ubicado en las afueras de Luján y comenzará a las 16.00. El partido, correspondiente a la séptima fecha del campeonato de Primera B del Torneo Femenino que organiza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), opondrá a dos equipos que llegan envalentonados por haber ganado en sus últimas presentaciones: mientras el Portuario derrotó el sábado 19 en Campana a All Boys –que venía primero- por 2 a 1; las Lujaneras golearon como visitantes por 3 a 0 a Argentino de Rosario. Pero en la tabla de posiciones, uno y otro equipo están alejados. Puerto Nuevo está 14º con apenas 7 puntos en 6 partidos (logró dos victorias y un empate como local, pero aún no sumó como visitante), mientras Luján se encuentra 7º con 12 puntos, dado que ganó cuatro de los cinco partidos que jugó (tiene un partido suspendido). En cuanto a los antecedentes inmediatos, el balance para las Auriazules no es bueno: en 2019 se enfrentaron dos veces, una en Campana y otra en Luján. El 31 de marzo en el Estadio Carlos Vallejos, Puerto perdió 4 a 2 luego de ir ganando 2 a 0 al minuto 15 del primer tiempo, con anotaciones de Jaqueline Schmidt y Milagros Soria. Y el sábado 1 de junio, en Luján, cayeron sin atenuantes por 2 a 0. Los demás partidos de esta séptima fecha de la Primera B que se disputarán hoy son: Comunicaciones vs. Ferro Carril Oeste; Deportivo Armenio vs. Estudiantes (BA); Deportivo Merlo vs. Camioneros; Alte. Brown vs. Argentino de Rosario; All Boys vs. Argentino de Quilmes; Defensa y Justicia vs. Deportivo Morón; y Lima F.C. vs. Argentinos Juniors. En tanto, mañana domingo jugarán: Atlas vs. Sarmiento (J); Banfield vs. Liniers; y Deportivo Español vs. Atlanta.

PORTUARIAS Y LUJANERAS SE VOLVERÁN A VER ESTA TARDE EN LA CIUDAD DE LA BASÍLICA.



Fútbol Femenino:

Las chicas de Puerto Nuevo visitan esta tarde a Luján

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: