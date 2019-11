P U B L I C







QUEDÓ EN EL 6º PUESTO Con su triunfo de ayer ante Quilmes, Villa Dálmine llegó a los 14 puntos y se ubica ahora en la sexta posición de la Zona 2 (en lo que resta de la fecha solo podría ser superado por Instituto, que hoy visita a Gimnasia de Jujuy, y por Tigre, que el martes enfrenta a Riestra). Además, esta victoria le permitió al Violeta volver a despegarse de los últimos lugares de la tabla: le sacó seis puntos a Almagro (que el viernes perdió con Atlético Rafaela) y cinco a Brown de Adrogué (que cayó como local ante Chacarita) y All Boys (igualó 1-1 con San Martín de Tucumán en Floresta). A pesar de ese empate, el Santo tucumano se mantendrá como único líder, aunque Sarmiento de Junín tendrá la oportunidad de ubicarse a solo un punto si hoy derrota como visitante a Defensores de Belgrano. En tanto, en la Zona 1, Atlanta igualó 2-2 en Carlos Casares frente a Agropecuario y, de esa manera, estiró su ventaja como único líder, dado que Estudiantes de Río Cuarto le ganó 1-0 al otro Estudiantes en Caseros y ahora ambos equipos quedaron igualados en 21 puntos, a cinco del Bohemio. Por su parte, Nueva Chicago empató en su visita a Belgrano de Córdoba y sigue sin poder ganar en lo que va de la temporada (siete pardas y cuatro derrotas).

Se impuso 2-1 y, así, cortó una racha de cuatro partidos sin triunfos y otra de nueve meses sin ganar como visitante. Villa Dálmine llegó ayer al estadio Centenario con la necesidad de conseguir un resultado que le permitiera cambiar el aire de cara a la parte final del año. Y, también, que le permitiera dejar atrás sus rachas de cuatro juegos sin victorias y nueve meses sin ganar como visitante. Y lo consiguió: venció 2-1 a Quilmes y se sacó la mufa, en una presentación cargada de matices. Porque si esas rachas adversas ya tenían un peso propio que molestaba, la suspensión de Nicolás Del Priore y las lesiones de Catriel Sánchez y Marcos Arturia acotaron las opciones de un Lucas Bovaglio que había decidido de antemano variar el dibujo táctico a un 4-3-1-2. Sin embargo, las modificaciones por las que se decantó el entrenador dieron sus frutos y fueron determinantes: Brian Orosco inició las jugadas de los dos goles; Alan Picazzo abrió la cuenta en el arranque del partido; y Germán Lesman anotó el tanto del triunfo con una definición exquisita, repleta de jerarquía. Tras el 2-1, el Violeta selló su triunfo agrupándose en su campo y aprovechando la impotencia de un Quilmes que atraviesa un presente muy flojo (seis partidos sin ganar y tres derrotas consecutivas). Igualmente, por sus antecedentes más recientes, haber podido resolver el juego a su favor es un paso al frente para el equipo de nuestra ciudad, que nunca había logrado convertir de visitante y que tampoco había podido sumar puntos en dicha condición a pesar de buenas presentaciones y ser mejor que su rival en varias de esas oportunidades. Incluso, en la primera parte repitió mucho de lo que caracterizó a esos antecedentes como visitante. Porque si bien pudo convertir, desaprovechó situaciones de riesgo muy favorables; y porque volvió a sufrir defensivamente en las pelotas paradas. Es que algunos defectos no desaparecieron: Villa Dálmine tuvo inconvenientes para despejar los envíos aéreos y también para capturar rechazos o rebotes. Y demostró que, al momento de defender, se siente más cómodo presionando alto que achicando espacios hacia atrás y agrupando gente contra su área. Pero lo dicho: el Violeta se sacó la mufa y eso, hoy, es más importante que los detalles de su actuación. Ahora, deberá convertir esta victoria en un punto de inflexión para este tramo final del año en el que tiene, como primer objetivo, conseguir su clasificación a la Copa Argentina 2020 (debe terminar entre los siete primeros). Su próximo paso será el sábado, como local, frente a Atlético Rafaela. EL PARTIDO Tal como lo había trabajado en la previa, Bovaglio decidió meter mano en la formación titular, tanto en el dibujo táctico como en los nombres, sabiendo incluso que no podía contar con el suspendido Del Priore y los lesionados Sánchez y Arturia. En ese sentido, la determinación más importante del entrenador fue pasar a un sistema sin "extremos", por lo que retiró a Brener y Gallardo del once inicial y formó un 4-3-1-2, con Orosco como enganche y Picazzo y Lesman como puntas. Y ese tridente comenzó el partido de forma inmejorable, porque Quilmes nunca encontró marcas y, mucho menos, respuestas para la movilidad de Picazzo, quien aparecía por los dos costados, a espaldas de los marcadores laterales. Así, el Violeta generó cinco chances de gol en ocho minutos. Sí: cinco situaciones en ocho minutos. En la primera acción, Picazzo escapó por derecha en una corrida que terminó con un peligroso remate de Orosco desde el borde del área; a los 3, Picazzo apareció solo por izquierda, enganchó y exigió al arquero Ledesma; y a los 4, Orosco desarmó a la defensa local con un hermoso caño y volvió a probar peligrosamente desde la puerta del área. Finalmente, la cuarta ocasión fue la vencida para Villa Dálmine: Orosco asistió a Picazzo, quien se metió al área por derecha y aunque no pudo en primera instancia con Ledesma, sí consiguió vencerlo en el rebote. El desconcierto del Cervecero era tal que a pesar de quedar 1-0 abajo no podía reaccionar. Y a los 8, Picazzo tuvo la chance de estirar la diferencia: recibió otra vez solo por izquierda, enganchó y ensayó un sutil remate con rosca que se fue muy cerca del segundo palo. El trámite cambió en una jugada aislada en la que Bruera impuso su corpulencia para generar una falta en la medialuna del área ante la marca de Martínez. Ese tiro libre lo ejecutó de gran forma Ramírez, quien obligó a una gran volada de Ojeda para manotear el balón. Allí comenzó una serie de tres tiros de esquina consecutivos que terminó en el gol del empate: a los 16, tras un puñetazo corto de Ojeda por la carga de Bruera, la pelota le volvió a quedar al 9, quien logró definir entre muchas camisetas Violetas. Y a los 19, en otro córner, volvió a sufrir el equipo de nuestra ciudad: Leandro González se perdió increíblemente el 2-1 por el segundo palo, luego que un compañero peinara el balón en el primero. Por entonces, Quilmes ya era otro, decididamente. Manejaba mejor la pelota con Cejas y Zabala (que duplicaban a Ballini) y tomaba impulso con las proyecciones de Federico Álvarez por la izquierda. En ese tramo, Villa Dálmine volvía a mostrar dificultades para capturar los rebotes y despejar envíos aéreos; y por ello terminaba retrocediendo demasiado. Así, mermó la participación de Orosco y Picazzo, que habían sido figuras en el inicio. Ese momento del juego duró hasta los 30 minutos, cuando el trámite se hizo muy equilibrado, porque ambos equipos dividieron demasiado el balón, ya sea por imprecisiones o por búsquedas largas que no prosperaron. Por eso, el marcador solo tembló a los 44 minutos, cuando un rebote favoreció a Leandro González, pero Ojeda estuvo firme para contener su puntinazo al segundo palo. En el inicio del complemento, Quilmes mostró mayor decisión y a los 3 minutos, Bruera (que complicó con su corpulencia a Martínez) generó una acción de mucho peligro que Sansotre terminó despejando sobre la línea. Sin embargo, el que golpeó fue Villa Dálmine, en una jugada que nació en su propia área, porque pudo despejar el córner y, posteriormente, ganar el rebote (como pocas veces). Fue Orosco el que capturó ese balón y recorrió 50 metros por derecha antes de soltar el pase interior Banegas, quien fue el encargado de cruzar el pase para ubicar a Lesman sobre la izquierda. El resto fue una obra de arte: el Colo recibió pisando el área y en ese mismo movimiento se acomodó y desairó a un defensor para luego definir con rosca al ángulo opuesto. Ese golazo de Lesman fue una trompada para el Cervecero, que no volvió a encontrarse en el campo de juego, perdiendo incluso el ímpetu que había mostrado en el inicio. Por eso, Leonardo Lemos buscó variantes para tratar de despertar a su equipo, que disponía del balón, pero no tenía ideas para inquietar a una defensa que le cedía la iniciativa y se refugiaba cerca de su área. Entonces, la tarea de Villa Dálmine se redujo a defenderse. Incluso, los cambios de Bovaglio apuntaron a ello: mandó a la cancha a Alvacete (por el lesionado Cuevas) y Moyano (por Orosco) y conformó un rocoso 4-4-2 que dejaba muy lejos al extenuado Lesman y a Brener (reemplazó al lesionado Picazzo y no tomó buenas decisiones). Entonces, el equipo de nuestra ciudad se fue sintiendo cómodo en ese escenario, sobre todo porque Quilmes nunca supo cómo lastimarlo, demostrando mucha impotencia y, también, por qué está sumergido en una racha de seis partidos sin victorias y tres derrotas en fila. Del otro lado, Villa Dálmine era todo sonrisas: dejó atrás su seguidilla adversa en el campeonato y también se sacó de encima ese karma que lo perseguía como visitante. Ahora, para seguir creciendo, buscará dar otro paso adelante como local frente a Atlético Rafaela. SÍNTESIS DEL PARTIDO VILLA DÁLMINE (2): Juan Marcelo Ojeda; Nicolás Sansotre, Alejandro Maciel, Gastón Martínez, Nahuel Banegas; Lucas Cuevas, Matías Ballini, Facundo Affranchino; Brian Orosco; Germán Lesman y Alan Picazzo. DT: Lucas Bovaglio. SUPLENTES: Juan Ignacio Dobboletta, Juan Ignacio Alvacete, Santiago Moyano, Denis Brizuela, David Gallardo, Fabricio Brener y Álvaro Veliez. QUILMES (1): Marcos Ledesma; Elías Barraza, Alan Alegre, Abel Masuero, Federico Álvarez; Iván Drocco; Gabriel Ramírez, Cristian Zabala, Juan Bautista Cejas; Facundo Bruera y Leandro González. DT: Leonardo Lemos. SUPLENTES: Alejandro Medina, Carlos Matheu, Alejandro Altuna, Matías Noble, Juan Imbert, José Valdez y Martín Prost. GOLES: PT 6m Alan Picazzo (VD) y 16m Facundo Bruera (Q). ST 9m Germán Lesman (VD). CAMBIOS: PT 24m Matheu x Alegre (Q). ST 14m Brener x Picazzo (VD); 19m Imbert x Drocco (Q); 25m Valdez x Cejas (Q); 30m Alvacete x Cuevas (VD); 35m Moyano x Orosco (VD). AMONESTADOS: Cejas y Bruera (Q); Ballini (VD). CANCHA: Quilmes. ÁRBITRO: Héctor Paletta.

PICAZZO PUSO EN VENTAJA AL VIOLA EN EL INICIO DEL JUEGO. EN EL ST, LESMAN MARCÓ EL 2-1 CON UN GOLAZO.





EL FESTEJO DE ALAN PICAZZO TRAS CONVERTIR EL PRIMER GOL, SU PRIMERO CON LA CAMISETA VIOLETA.





FACUNDO AFFRANCHINO VOLVIÓ A SER IMPORTANTE EN EL MEDIOCAMPO.





LUCAS CUEVAS HIZO SU DEBUT EN LA TEMPORADA: REEMPLAZÓ A DEL PRIORE.



COMO UN PARTO: NUEVE MESES DESPUÉS La última victoria como visitante de Villa Dálmine había sido en su primer partido de este año: el 1º de febrero venció 1-0 a Atlético Rafaela con gol de Martín Comachi. Desde ese triunfo pasaron nueve meses y ocho presentaciones sin éxito. Incluso, en esa racha solo convirtió un gol: Germán Lesman, en la derrota 2-1 ante Defensores de Belgrano en el Bajo Núñez. Ayer, con una exquisita definición en el estadio Centenario, el "Colo" fue el encargado de ponerle fin a este karma que perseguía el Violeta.

Primera Nacional:

