Puerto Nuevo empató con Central Ballester y dejó pasar una buena chance como local

PUERTO SIGUE EN EL 10º PUESTO Con su empate 1-1 de ayer, Puerto Nuevo llegó a los 9 puntos, quedó igualado con Central Ballester y Lugano, pero se mantiene en el 10º puesto. Ayer, además, Juventud Unida igualó 1-1 como local con Sportivo Barracas en un duelo de dos equipos que perdieron terreno respecto al líder Liniers (el viernes había superado 1-0 a Deportivo Paraguayo). Hoy domingo continuará la fecha con: Defensores de Cambaceres vs Muñiz y Centro Español vs Claypole. Mientras que mañana lunes se cerrará con Yupanqui vs Lugano y Atlas vs Argentino de Rosario.

Cuando dominaba, al Portuario lo descolocó un zapatazo de Rojas y, luego, la expulsión de Fassone. En la segunda mitad, el histórico "Pampa" Sosa marcó el 1-1 final. Así, el Auriazul sumó su cuarto juego sin derrotas, pero no pudo avanzar en la tabla. Por la octava fecha del Torneo Apertura de la Primera D, Puerto Nuevo igualó ayer 1-1 como local frente a Central Ballester en un partido que se disputó en el estadio Carlos Vallejos del barrio Don Francisco. De esta manera, si bien llegó a cuatro juegos sin derrotas (una victoria y tres igualdades), el Portuario no pudo avanzar en la tabla de posiciones (está 10º con 9 puntos). Fue un encuentro complejo para el Auriazul, que comenzó dominando las acciones, pero quedó abajo en el marcador por un zapatazo de Iván Rojas a los 25 minutos, rompiendo así una racha de tres partidos sin recibir goles del arquero Ignacio Díaz Peyrous. Y, encima, poco después, Brian Fassone vio la roja, por lo que el conjunto dirigido por Martín Correa debió jugará más de 60 minutos con un hombre menos. En ese escenario, en el segundo tiempo, el histórico Orlando "Pampa" Sosa (que ingresó por Agustín Campana, afectado físicamente) volvió a mostrar su olfato goleador a sus 41 años y aprovechó una pelota aérea para establecer el 1-1 cuando promediaba el complemento. Ahora, Puerto Nuevo deberá preparar su próximo compromiso, frente a Lugano como visitante, sabiendo que a la mitad del Torneo Apertura se encuentra por debajo de la posición esperada, pero asumiendo también que ha hecho méritos para contar con más puntos. EL PARTIDO El Auriazul saltó al campo de juego luciendo una camiseta conmemorativa por el 80º aniversario del club, festejo que se celebraría horas más tarde, en las instalaciones de la propia entidad del barrio Don Francisco. Y, además, con un único cambio respecto al empate sin goles frente a Liniers: Nicolás Colombano jugó en el mediocampo en reemplazo del lesionado Santiago Palacio (desgarro). Los primeros minutos de juego tuvieron al local tomando la iniciativa de la mano de su número 10, Agustín Campana, quien de entrada se mostró como el más lúcido de los conducidos por Martín Correa. Incluso, al minuto de juego, trazó una diagonal de derecha al centro del campo y sacó un disparo que exigió al arquero Agustín Di Biase. El visitante respondería a los 9 minutos, tras una equivocación en la salida de Nicolás Rodríguez y el centro rasante de Iván Ruiz, que fue desactivado por la estirada del arquero Ignacio Díaz Peyrous. Y dos minutos más tarde, otra equivocación en campo propio, esta vez del central Lautaro Velasco, le dejó servido el gol primero a Julio Gauna y después a Damián Ruiz, intentos que bloquearon el central Raúl Colombo y luego, Díaz Peyrous. Pero Puerto Nuevo se sobrepuso a esos errores y recuperó el protagonismo. A los 15, un centro del lateral Lautaro Cuenos encontró la cabeza de Emanuel Russo, pero la pelota se fue cerca del palo izquierdo de Di Biase. Y tres minutos más tarde, el Auriazul tuvo una clarísima: Campana combinó con Fassone que enseguida habilitó para la subida de Colombano y, tras un rebote, Campana tuvo el gol con el arco vacío, pero la pelota dio contra el palo. En la continuidad de la jugada, Fassone la capturó otra vez, aunque su remate se fue ancho. Con el local yendo en busca de la victoria, el marcador se abriría para Central Ballester a los 25 minutos. El visitante aprovechó una pelota parada y armó un golazo a la salida de un córner, que incluyó un amague de Alejandro Acuña y un tre mendo derechazo de Iván Ruiz, quien le rompió el arco a Díaz Peyrous. Con poco, el Canalla se ponía en ventaja. El partido se complicaría más para Puerto Nuevo a los 28, cuando Fassone disputó un rebote con el pie demasiado alto y el árbitro Edgardo Zamora no dudó en sacarle la tarjeta roja. A partir de allí, el partido se enfrió y lo que restaba de la primera mitad solo entretuvo por un remate débil de Campana (el mejor del Portuario) que se fue cerca del palo derecho de Di Biase. El complemento comenzó con malas noticias para Correa: lesionado, Campana debió dejar el partido. Pero sería su reemplazante Orlando "Pampa" Sosa, quien, a los 21 y después de un lateral-centro de Rodríguez, metería un cabezazo al borde del área chica inapelable para el arquero de Ballester. Con esa aparición del histórico goleador, Puerto Nuevo empataba y acomodaba el resultado al desarrollo del juego. Sobre el final, Ballester lo tendría en dos oportunidades. Díaz Peyrous debió volar a su palo derecho para sacar un cabezazo de Acuña y, minutos más tarde, repetir, pero a mano cambiada, para desactivar un tiro de Facundo Barreto. La jugada terminó con un centro de Acuña que Marcos Robles desaprovechó casi abajo del travesaño. De allí al cierre, apenas quedaría tiempo para que Mariano Filiosi desequilibrara por la izquierda (una de las pocas veces que lo logró) e intentará conectar con Enzo Moreno, quien no pudo rematar con claridad. Zamora entonces marcaría el final y el Carlos Vallejos cerraría la jornada celebrando la remontada, aunque el juego de Puerto Nuevo, en base a las buenas actuaciones de Campana y Colombano, pudo haberle deparado algo más que este empate con gusto a poco.

EL FESTEJO DEL INOXIDABLE ORLANDO “PAMPA" SOSA, QUIEN MARCÓ EL 1-1 DE CABEZA. A SUS 41 AÑOS, EL HISTÓRICO GOLEADOR SIGUE GRITANDO (FOTO: ANDRÉS RAJOY RIVA / PRENSA PUERTO NUEVO)



Puerto Nuevo empató con Central Ballester y dejó pasar una buena chance como local

