La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 03/nov/2019 La salvaron las perras de la hija







Un hombre de entre 20 y 25 años ingresó a una vivienda de Ghione al 1100 y redujo a una mujer mayor. Su hija vive al lado y llegó a tiempo porque sus perras "ladraban como locas". Los vecinos del barrio pedirán reunirse con el Secretario Abel Milano. "Lo increíble es que ese mismo día le habíamos sumado 6 hiladas más de ladrillo al tapial, porque nos insistió un albañil que estaba trabajando en casa y le pareció que estaba de demasiado bajo", señaló la hija de la mujer de casi 80 años a la que el viernes por la noche le ingresó a su casa un hombre de entre 20 y 25 años. La hija tiene su casa al lado, y comparten el patio del frente. Incluso hay una puerta de acceso directo en la medianera de ambas propiedades. "Mis perras ladraban como locas, y no entendía bien por qué, hasta que escuché gritar a mi mamá y entré a su casa", relató la hija quien encontró a su madre boca abajo en el piso de la cocina y al hombre que, sin mediar otra situación, se dio a la fuga. "Hay videos de las cámaras de seguridad de los vecinos. Tiene entre 20 y 25 años. Incluso quedó tirada una campera azul en el terreno baldío por donde saltó a la casa de mi mamá y luego escapó". Si bien la mujer atacada se negó a ser trasladada hasta el Hospital, esa noche presentaba un cuadro de hipertensión y varios golpes menores. Según pudimos observar, el sábado por la tarde parecía estar estable. DIAGONAL COMPLICADA La calle Ghione es una diagonal de unos 200 metros sobre el final de la Av. Perón y conecta con la colectora de la Av. 6 de Julio. Según los vecinos del lugar, particularmente por las noches, es el paso permanente de motos "sospechosas" que ingresan hacia el centro de la ciudad y también ruta alternativa de escape hacia la 6 de Julio. "Incluso es frecuente que sigan derecho por Perón agarren el descampado de la ex CATEMA, y se pierdan por los fondos del Lubo. Hasta hace poco más de un año, estábamos más tranquilos porque Prefectura hacía operativos permanentemente en este sector. Ponían un brete sobre Perón y otro acá en Ghione. Pero no volvieron más. Hace cosa de un año asaltaron un taller a los tiros, pero acá la inseguridad es cosa de todos los días. No se puede dejar nada en el patio, o te rompen las ventanas sólo por diversión, cuando pasan con las motos a todo lo que da", señalaron. Otro problema con el que conviven los vecinos de la Ghione es que comparten uno de los frentes de una quinta deshabitada y hace varios años en venta a la que no se le realiza mantenimiento. El problema es que las copas de los árboles, sumado a los altos yuyales, ganaron toda la vereda conformando unos 200 metros de eventuales escondites. "Se forman como cuevas naturales entre la vegetación, y hay señales de actividad. Ves cajones a manera de asientos, y botellas tiradas. Se ve perfectamente para afuera y nos vigilan, pero desde la vereda de enfrente, la nuestra, es imposible que te des cuenta que hay alguien", comentaron, y agregaron que desde 2017 vienen presentando diferentes pedidos en el CEMAV para que la Municipalidad desmalece esos 200 metros de vereda de la Ghione. "Vinieron cuando hicimos los primeros reclamos. Hicieron unos metros y no volvieron más". Los vecinos también comentaron que, luego del episodio del viernes por la noche, organizarán una reunión para unificar criterios y solicitar una reunión con el Secretario de Seguridad de la Municipalidad de Campana, Abel "el Sheriff" Milano. "Imagino que le vamos a pedir que nos pongan una Cámara del CIMOPU y consiga más presencia policial. Ideal sería también que vuelvan los operativos de la Prefectura", concluyeron.

La diagonal Ghione tiene una vereda de unos 200 metros que sirve de guarida y punto de observación de potenciales malvivientes.



