La paritaria municipal sumó un nuevo capítulo sin acuerdo

La reunión entre los representantes paritarios del Municipio y el gremio concluyó con propuestas muy diferentes y sin fecha pautada para el próximo encuentro. Una nueva reunión paritaria entre el Municipio y el Sindicato de Trabajadores Municipales de Campana (STMC) terminó sin acuerdo y se achica el margen para lograr una actualización salarial que impacte en el sueldo de noviembre. Así se lo adviertieron desde el STMC a La Auténtica Defensa. Lamentaron que pese a los buenos términos de la negociación, la paritaria que define las subas hasta el mes de diciembre no se haya podido sellar todavía. El Gobierno otorgó por decreto aumentos del 6 por ciento en septiembre y del 4 por ciento en octubre, cifras a las que pretende sumarle un 4 por ciento para lo que resta del año, a pagar todo junto en diciembre o en cuotas de 2% a partir de noviembre. El STMC mantuvo su rechazo por lo que consideró una oferta por debajo de "la inflación proyectada", aunque avisó que lo pondrá a consideración de sus afiliados. De todas formas, expuso que su aspiración es lograr aumentos del 7 por ciento para noviembre y del 8 para diciembre. En representación del Municipio participaron de la mesa de negociación el secretario de Hacienda, Julio Olivastri; el subsecretario de Recursos Humanos, Miguel Ibarra; y los asesores Lucía Schirripa, Mónica Kulita y Gustavo Guardia. Por el Sindicato estuvieron presentes el secretario general Carlos Barrichi; el secretario adjunto, Martín Di Pietro; el de Prensa, Norberto Burgueño; y los integrantes de la Comisión Directiva Florencia Míngues y Claudio López Ruiz. Por ahora no hay señales de que la paritaria pueda cerrarse: de hecho, ni siquiera se fijo una nueva reunión con fecha concreta. Desde el STMC manifestaron que la prioridad será arribar a un acuerdo antes del cierre de noviembre, pero remarcaron su voluntad de no ceder poder adquisitivo frente a la suba de precios y la devaluación.



EL ACTA DE LA REUNIÓN FUE DIFUNDIDA POR EL SMTC



