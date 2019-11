La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 03/nov/2019 Alberto Fernández ya tiene en agenda un viaje a Estados Unidos







El presidente electo viajaría tras su asunción a los Estados Unidos para reunirse con Donald Trump y visitar la ciudad de Houston en procura de inversiones para Vaca Muerta. Actualmente, Fernández se encuentra en México, a donde arribó ayer. El presidente electo, Alberto Fernández, ya tiene en su agenda una eventual reunión con el mandatario estadounidense, Donald Trump, aunque todavía sin fecha y evalúa un posible viaje a Texas, uno de los centros mundiales de la industria petrolera, para sondear inversiones en Vaca Muerta. Un día después del llamado de Trump a Fernández para felicitarlo por su triunfo electoral, voceros del futuro presidente confirmaron que ya comenzaron a pensar en una eventual reunión bilateral luego de su asunción el 10 de diciembre, pero todavía sin fecha cierta. No obstante, destacaron que existe la posibilidad que antes de ver a Trump en la Casa Blanca Fernández viaje a la ciudad de Houston, en el estado de Texas, por un tema relacionado con Vaca Muerta. Si bien no precisaron el asunto puntual que motivaría ese viaje, desde el entorno de Fernández trasciende desde hace varios meses la importancia que le otorga el presidente electo a ese yacimiento de gas y petróleo, en relación a las finanzas de la Argentina en su futuro gobierno. La idea de promover mayores inversiones en Vaca Muerta para aumentar las exportaciones y elevar así el ingreso de dólares a la Argentina no es ningún secreto y la ciudad de Houston, donde se ubica una de las mayores industrias petroleras del mundo, podría ser clave para ese plan. EN MÉXICO En su primer viaje internacional tras su victoria en las urnas, el presidente electo, Alberto Fernández, arribó ayer a la ciudad de México con el objetivo de reunirse con el mandatario local, Andrés Manuel López Obrador, y mantener encuentros con empresarios, dirigentes locales, entre otros actividades que marcarán lo que será la política exterior de su Gobierno. En la visita al país azteca, Fernández comenzará a delinear su diplomacia, en momentos de tensión con Brasil y de posibilidad de acercamiento a Estados Unidos. Se espera que la reunión con López Obrador tenga lugar el lunes: será un encuentro privado y sin protocolo, ya que Fernández aún no tomó posesión del cargo. En la agenda de Fernández también figuran reuniones con el jefe de Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, y con el poderoso empresario Carlos Slim, uno de los hombres más ricos del mundo. Su paso por México incluye, además, una conferencia magistral el martes a las 18:00 en el Antiguo Colegio de San Ildefonso, en el marco del Programa Universitario de Estudios sobre Democracias, Justicia y Sociedad de la UNAM. ORGULLO Fernández adhirió anoche a la multitudinaria Marcha del Orgullo celebrada ayer en la ciudad de Buenos Aires (ver actualidad), mientras que prometió trabajar para "construir una Argentina con más derechos". En su cuenta de la red social Twitter, el vencedor en las elecciones del pasado domingo sostuvo que "en una sociedad que nos educó para la vergüenza, ser libres es la mejor respuesta". "Vamos a construir una Argentina con más derechos, en la que reinen el amor y la igualdad. Vamos a construir una Argentina para todos, todas y todes", añadió quien va a asumir la primera magistratura el 10 de diciembre próximo.

BOLSONARO BAJÓ UN CAMBIO El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, moderó hoy su discurso frente al futuro gobierno de Alberto Fernández al señalar que "la Argentina precisa de Brasil y Brasil precisa de la Argentina", al tiempo que dejó abierta la posibilidad de enviar a un representante a la ceremonia de asunción del líder del Frente de Todos. El leve giro en el discurso del jefe de Estado de Brasil se dio un día después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamara por teléfono a Fernández para felicitarlo por su victoria electoral y manifestarle su apoyo para que la Argentina "logre superar los desafíos económicos".

