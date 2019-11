Me dicen que es de tontos tropezar tres veces con la misma piedra, pero es que tú eras una piedra sobre la que merecía la pena caer, resbalarse, hacerse herida.

Porque hay personas que merecen nuestra herida, personas que mancharon todo de felicidad, que contrataron la alegría y la volcaron sobre ti como quien arroja un cubo de esperanza, personas que empapan tu vida con su risa.

Me dicen que es de tontos, que te deje,

porque huir del compromiso es el deporte que practicas. Y tal vez estén en lo cierto, pero no saben que tu boca es el ticket de entrada al paraíso, como una esperanza que se cuela dentro.

Y dueles. Claro que dueles.

Como un regalo que al abrirlo está vacío,

como el premio que te sacan de las manos. Dueles.

Pero yo sé que solo hay miedo tras tu huida, que me tiras las flores de los tiestos por el miedo a que no haya champán con que regarlas, que tu huida es un descanso, que el amor se toma un tiempo sobre ti para que los temores no caven más hondo que tus entrañas.

A VECES NO HAY PAREJAS QUE NO SE AMEN, SINO TEMORES QUE LOS VENCEN.

Pero siempre vuelves, siempre llegas de nuevo para estampar en mi cuarto el paraíso, para darle un nuevo orgasmo a mi memoria, un motivo más para creer.

Y sé que no es fácil, que me hago herida nuevamente en cada travesía desde mi lengua hasta la nada, pero me curas de nuevo en tu viaje de vuelta hacia nosotros, me curas, muerdes mis heridas y las arrancas de golpe y allí donde había piel rota y soledad, solo encuentro piel nueva y alma restaurada.

Por eso acepto todo lo que caiga sobre mi. Lo acepto todo si eso abre la puerta a que tus lunes sean mis lunes y mi foto tu desvelo y mis guerras un motivo por el que hallar la paz contigo.

Me dicen que te olvide y tienen razón, pero lo dicen porque no saben lo ligeros que son dos amantes cuando es correspondido.

No entienden que te necesito.

Te necesito porque despedirse es una palabra demasiado grande y no lo entienden.

Y vuelvo a ti porque no es posible ponerle vallas al amor y cada uno elige el modo de volarse y no lo entienden.

¿Dependencia? Por supuesto.

De la felicidad que tráes, de ser nosotros, posiblemente.

Les digo eso y no lo entienden.

Por eso vuelvo a ti, a chocar de frente contra la felicidad, a caer de boca contra la felicidad, a romper mis dientes contra la felicidad.

Me equivoque o no, para mí eres eso, la calle que conduce a la felicidad.

Y si no es esto lo que te aleja, si solo es temor a que el fracaso muerda un día nuestras noches, si temes que sea yo quien me despida, o si lo que te aleja de mí es, por ejemplo, el pasado sujetándote el vestido, o el zumbido que rodea a los que aman y fueron desamados, entonces quédate y paga al corazón lo que te pida y si te da miedo, hazlo con miedo.

No sabes lo que significas para mi.

Por eso tenia que encontrarte y decirte que te amo. Volvamos al principio, nadie dijo que fuera fácil.

Mi mano jamás va a soltar la tuya. Y cómo hacerlo si en este tiempo me enseñaste a ser feliz y amar de una manera pura y sincera.

Nos acompañamos, nos escuchamos, nos reímos, nos aconsejamos, planificamos y cuántas cosas más... ¿Te acordas?..

Yo si; Por ejemplo recuerdo que no tenia cómo ir a verte y un día aparecí con la moto; O volver tarde a casa y vos esperando a que llegue; Tus buenos días amor, porque el día no era bueno hasta que no hablaba con vos; Esos viajes de frío y lluvia en la moto y un día ya no podía verte más pasando frío y pum, aparecí con el auto te acordas?. También recuerdo que siempre nos acompañamos a todos lados no importaba la hora ni la distancia ahí estábamos para ayudarnos; Nuestras primeras vacaciones juntos, esos viajes en cuatri y cómo te llene de harina y vos me cerraste el agua y me congele; El regreso de tu viaje con la sorpresa de los pétalos; Te acordas cuando te regale las zapas lo qué pasó? Y cuando te pedí que seas mi novia?; O nuestro compromiso en la playa cómo ibas leyendo los carteles que formaban un camino y vos radiante, hermosa, de blanco, una reina, parecía que no había mañana solo felicidad en tu mirada y yo, simplemente no podía creer tener una mujer tan increíble a mi lado; Recuerdo tu cumple en la costa y cómo planeábamos arreglar la bacha que se rompió jajaja, fuimos cómplices el uno del otro y nos cuidamos siempre; También me acuerdo cuando aprendiste a manejar; O los planes de España tío jaja; Las tartas, empanadas, los postres y pochoclos que haces; Las "rascaditas", el "viniiiiiiito"; Esos bailes raros qué haces cuando te ataca la chiripiorca jaja, las cosquillas, tus manos, tu pelo, tu mirada, tu sonrisa, nuestras risas. Yo recuerdo todo, pero lo más importante es que siempre soñamos que juntos, todo era posible.

Cuantas cosas vivimos no?.

Que estarás pensando al leer esto. Cómo te conozco imagino que no lo podes creer, no entendes el porque, que estoy loco, y si, puede que sea cierto, hay alguna otra manera de vivir y ser feliz acaso si no es con locura? Y sobre todo si la generas vos. Pero también seguro te emociona y te gusta.

No hay nada más que entender solo que aveces un después se puede convertir en nunca y tener miedo solo por dudar puede significar cometer el peor error de la vida pero sabe que mi mano no te va a soltar ni en los peores momentos porque en vos encontré un amor para llevar más que mis secretos, para llevar amor, para llevar nuestros hijos.

Siempre nos apoyamos cuando el otro necesitaba porque así se construye el amor, día a día, paso a paso y batalla tras batalla, pero juntos. Solo lanzate de cabeza y seguime.

Sabes que es amar? Para mi amar es compartir, es querer todo contigo y nada ya sin ti.

Amar es aguantarse, es ceder y decidir hoy por ti, mañana por mi.

Amar es amarse hasta los defectos, es quererse siempre mejor. Amar es superarse, es mirarse a los ojos y saberse vencedor, amar es darse la mano y llenar de pasos el camino.

Amar es pararse a mirar atrás y sentir que sin ti, nada habría tenido sentido.

Ahora y en cien años más las cosas van a ser igual. Los que me preguntan por qué te amo no lo van a entender, no habitan mi piel, no saben que por ti doy todo, que en tus brazos encuentro mi hogar.

Ahora, que llegamos hasta aquí a través de tanta historia.

Ahora, abrazando tu dolor y resistiendo aquí contigo.

Y si acaso queda alguna duda, todavía tengo mil motivos más por los cuales decirte cuánto te amo sin dudarlo y sabes porque?..

PORQUE CON VOS SI ME VEO EN 100 AÑOS AÚN AMÁNDOTE Y SI PUDIESE ELEGIR A DOS MUJERES, TE ELIJO A VOS, DOS VECES.

Te amo ratucha pero no con el corazón sino con el alma, porque el alma, nunca muere. Quizás no tenga mucho que ofrecerte más que amarte, respetarte y cuidarte siempre además de mi amor y mi alma, que es tuya y espero poder compartir mi vida con vos, hasta el ultimo de mis días.

Gracias por hacerme tan intensamente feliz.

TE AMO MILAGROS ROMERO.

M.M.&.A.

Atte: Agustín Bordes.

34073790.