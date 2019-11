Jorge Monzón

El pasado domingo mientras Alberto Fernández la jugaba de presidente en funciones, Mauricio Macri tomó el rol de opositor y, esa estrategia, a la vista está, le dio buen resultado, aunque no le alcanzó para lograr el ansiado ballotage. Son lindas las teorías conspirativas, todas tienen visos de realidad y ninguna se puede comprobar. La más entradora es la del pacto de gobernabilidad. Incomprobable. Lo que sí se puede comprobar, ¡bah! ni siquiera es necesario porque el propio presidente electo lo viene anunciando como eje central de su política, es que habrá un pacto social. Más serio es tratar de entender las razones de la levantada del hoy derrotado presidente Fernández que se comió el amague cuando Macri pateó el tablero al otro día de las PASO. El presidente de los chetos puso el país al borde del estallido social y eso hizo retroceder a todo el arco político, ni siquiera los trotskistas, tan duros de boca y tan blandengues a la hora de los bifes, tenían interés en fogonear la agudización del conflicto social planteado por un gobierno desquiciado y dispuesto a cualquier cosa. A partir de ese momento Macri asumió la ofensiva, fue durante toda la campaña presidencial, el candidato a presidente, no el presidente, no le importó poner el gobierno en modo acéfalo. El candidato opositor, asumido presidente antes de tiempo acusó el golpe, se refugió en las cuerdas y se dedicó a llegar al 27 de octubre con la ventaja ya obtenida, recibió una andanada de golpes que lo puso al borde del KO pero como los roles se habían invertido y el presidente (Macri) asumió el rol del challenger, la gran esperanza de los blancos no tuvo ese punch; cuatro años de un gobierno miserable hicieron que la cuesta se le hiciera demasiado empinada. Le costó al gran ganador de las PASO entender lo que había pasado, el presidente, lejos de abandonar la pelea, dobló la apuesta y con ello instaló una nueva, episódica realidad, la de un presidente derrotado que inmediatamente aún siendo el primer mandatario asume el rol de opositor poniendo al país al borde del estallido social. El Frente de Todos ante la factibilidad del éxito buscado, huyó como de la peste ante la agudización del conflicto social que el gobierno de los chetos, perdido por perdido intento imponer como salida a la crisis que su incapacidad de gestión había creado. Casi le sale bien.

Un cambio de roles

Por Jorge Monzón

