La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 03/nov/2019 Calendario Maya - Año Mago 1:

Mago 10 - Energía del Domingo 3/11/2019 - Trecena de la Serpiente

Por Alejandra Dip











Alejandra Dip





Apertura a las visiones internas y profundas de cada uno. Poder interior, autoconocimiento. Percepción. Activa nuestros dones natales KIN 114-EL MAGO 10 - GUIADO POR EL VIENTO Día portal, la energía se multiplica x 13 y se potencia también Energía Mago en Año Mago 10mo. Día portal, el cuerpo duele, las articulaciones, la cabeza, o aplastados o muy enérgicos, así nos impacta tanta energía junta. La magia y la palabra que queres decir o escuchar. Hoy todo se puede concretar! El Mago es atemporal, por tal motivo nos pide vivir en momento presente, ni pensando en que pasó, ni pendientes del que vendrá! Todo sucede aquí y ahora. Hoy el poder del Tercer Ojo está activado. El Mago saca la verdad a la luz, el mago hace magia, y de repente cuando menos lo esperabas saca un conejo de la galera. Día donde se puede concretar lo que menos pensábamos que se podía dar. TODO SALE A LA LUZ! Todavía quedan 3 días de esta trecena donde se van a seguir destapando cosas, la mugre sale, no se puede seguir ocultando. Día para limar asperezas, para que las diferencias se achiquen. Hoy concreten el dar y el recibir. Que la energía universal no se corte! No te inmoles en el dar, aprende a pedir y a recibir. No te sientas frágil o débil por recibir ayuda, es parte de la rueda que tiene que darse, va y viene. Porque cuando das y das y das y no recibís a cambio, y lo haces para sentirte mirado, validado, querido, después te sentís desvalorizado y esta energía nos puede predisponer si estamos mal aspectados a sentirnos así. Arriba, adelante hoy la magia esta en el aire. Llegó, está aquí, está presente entre nosotros. Feliz domingo mágico para todos y todas! alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar

