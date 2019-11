La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 03/nov/2019 Discapacidad:

La inclusión laboral y la incidencia de la normativa general de trabajo

Silvina Cotignola

Según últimas estadísticas confiables, casi el 13% de la población total de la Argentina padece algún tipo y grado de discapacidad, y de las que se encuentran en edad laboral, el 75% de ellas están sin ocupación formal alguna. Los beneficios e incentivos para las empresas. Conforme estudios privados, superan el 70 % las empresas radicadas en nuestro país que no tienen dentro de sus staff a personas con discapacidades, circunstancia aún más desafortunada, pues menos del 40% de estas, cuentan con una política corporativa que promueva la inclusión laboral del sector. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, incluye en tal concepto a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales (visuales o auditivas) a largo plazo, que al interactuar con diversas barreras, puedan impedirle su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. En el orden nacional, la ley 22.431 de Protección Integral de las Personas con Discapacidad, se refiere a aquellas como a quien padece una alteración funcional, permanente o prolongada, física o mental, que en relación a su edad y medio social, implique desventajas considerables para su integración familiar, social, educacional y laboral. Por tanto, siendo la discapacidad un fenómeno social que surge del entorno que rodea a la persona, es responsabilidad del estado, nacional, provincial y municipal, de las empresas y de la sociedad en su conjunto, direccionarse hacia el derribo de las barreras existentes, y de ese modo, alcanzar la mentada inclusión laboral. Así pues, la propia CPCD reconoce el derecho de las personas con discapacidad a trabajar en igualdad de condiciones con las demás, en un entorno laboral abierto, inclusivo, accesible, y garantizando los mismos derechos que cualquier otro empleado pueda detentar. En el mismo sentido dispone, que los estados signatarios deben implementar medidas que prohíban la discriminación con respecto a cuestiones relativas al empleo, la continuidad en el empleo, y la promoción profesional, adoptar políticas tendientes a promover el empleo de personas con discapacidad, y velar para que se realicen los ajustes razonables en los lugares de trabajo para las PCD. Localmente, la ley nacional, busca neutralizar la desventaja que la discapacidad puede provocarle, dándoles la oportunidad de desempeñar un rol equivalente al que ejerce cualquier otro individuo. Asimismo, resalta que las PCD gozarán de los mismos derechos y estarán sujetas a las mismas obligaciones que la legislación general prevé para los restantes trabajadores. En este contexto, es la Agencia Nacional de Discapacidad "ANDIS", la que indica qué tipo de actividad laboral o profesional puede desempeñar la PCD, expidiendo en tal caso, el correspondiente CUD "Certificado Único de Discapacidad", en la medida que fuere solicitado ya que su gestión es optativa. El ser titular de dicho documento, le permitirá a su poseedor acceder a los programas de inserción laboral que la cartera laboral administra, y a las empresas empleadoras al acceso de beneficios de carácter impositivo. Esta ventaja también será extensible a las que contrataren a personas con discapacidad, que pretendieren actuar como contratistas del estado, ya que a esos fines se priorizarán las compras de insumos y previsiones. Sin perjuicio de lo antedicho, el estado nacional tiene la obligación inexcusable, al igual que sus organismos descentralizados o autárquicos, los entes públicos no estatales, las empresas del estado y el gobierno de la ciudad autónoma de buenos aires, de ocupar personas con discapacidad que reúnan las condiciones de idoneidad para sus puestos, en una proporción del 4 y 5 % respectivamente sobre la totalidad del personal, y a establecer reservas de puestos de trabajo para ser exclusivamente ocupados por dicha población. Tal obligatoriedad, alcanzará al personal de planta efectiva, contratados, como así también, los casos de tercerización. Es importante resaltar, que dicho cupo, no es obligatorio para el ámbito privado. De allí, la importancia de analizar su extensión atento la globalización de la economía. A la luz de este escenario, es dable señalar ¿Cuáles son los beneficios que tienen las empresas privadas que contratan trabajadores con PCD? Por un lado la ley nacional determina que los empleadores que concedan empleos a PCD, tendrán derecho al cómputo a opción del contribuyente, de una deducción especial en la determinación del impuesto a las ganancias o sobre los capitales, equivalente al 70% de las retribuciones correspondientes al personal con discapacidad, en cada periodo fiscal. En dicha exención se tendrá en cuenta, a los trabajadores que realicen trabajo domiciliario. Concordantemente con lo antedicho, la ley de empleo prevé otro beneficio, eximiendo a los empleadores que contraten por tiempo indeterminado a PCD, el pago del 50%de las contribuciones patronales y a las cajas de jubilaciones correspondientes, al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados "PAMI", a las cajas de asignaciones y subsidios familiares y al fondo nacional de empleo, por el plazo de un año. Es esencial que tanto el Estado, las asociaciones de empresas, como las cámaras empresariales tengan acabado conocimiento de todos estos incentivos, ya que dejando atrás la ignorancia será factible y tangible el arribo a la mentada inclusión laboral del sector. Y si la difusión ha sido eficiente, el empleador debe saber igualmente que el proceso de salida de un empleado de su vínculo laborativo, es exactamente equivalente que para el resto de los trabajadores, es decir, se aplican las mismas reglas generales laborales incluyendo las inherentes al despido arbitrario, por lo cual en tales supuestos deberán seguirse los mismos pasos que, con cualquier otro trabajador. Por todo ello, y siguiendo con mi mantra habitual, los invito a "Ejercer sus Derechos porque su Ejercicio no constituye meros Privilegios". Silvina Cotignola / Abogada especializada en Discapacidad y Familia / smlcoti@hotmail.com

