La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 03/nov/2019 La voz de Dios para este tiempo:

Tema de hoy; "Casa dividida"

Por Luis Rodas











Jesús dice: en (Marcos 3:24-27) "Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. También dice en (Juan 10:10) El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir; yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. La estrategia del nuestro enemigo común para destruir una nación, como para destruir una familia es la División. Lamentablemente, vemos el obrar de satanás y los frutos son visibles: división interna y peleas en la sociedad y en las familias, hijos, (y sociedad en general) que no siguen los caminos ni los consejos de Dios, produce naturalmente pobreza espiritual, y material, enfermedades, inestabilidad, etc. etc. Jesús dijo: "Una casa dividida…" En la Biblia, cuando se refiere a una Casa, se está refiriendo a Familias. Si hay corazones entregados a la división (interna) tarde o temprano habrá, matrimonios divididos, peleados, hijos divididos… y, no hay razón para vivir así, es triste,… si nuestro corazón está dividido, si nuestras motivaciones están divididas, si nuestro espíritu está dividido, difícilmente podremos permanecer, sea nuestra nación, nuestra ciudad, o nuestra familia, etc. Un corazón dividido, un espíritu dividido, generara división interna (en sí mismo, en sus pensamientos, en sus decisiones) y externa (entre los que le rodean). En (Santiago 1:8), encontramos que el hombre de doble ánimo "es indeciso e inconstante en Todo lo que hace". ¡Cuando hay división en mi corazón, cuando no hay un rumbo definido en mi vida…entonces, todo se tambalea, mis decisiones, mi visión, mis propósitos, mi fe, mi compromiso…y no solo me afecta a mí, afecta a todos los que me rodean!! ¡Primeramente, mi familia, mis hijos, el trabajo …¡Todo!! Alguno me ha dicho; "me siento confundido, como que he perdido el rumbo, es como si Dios no me escuchara, o se hubiera ido de mi vida. El cristiano verdadero, tiene La Biblia de manual, tiene al Espíritu Santo como guía, tiene la oración (comunicación intima) con Dios y Dios a su vez nos guía, en medio de las circunstancias que vivimos, todo eso nos ayuda a entender ¿qué podemos hacer cada uno? para estar unidos, e impedir que el enemigo de nuestras almas, destruya lo que tenemos, y vivir una vida mejor, según la promesa de Jesús. (Gálatas 5:22.23) "el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, y dominio propio"…. Estas virtudes, "si coinciden" con nuestras opciones de vida, nos darán la Seguridad y la Paz de Dios en las decisiones que tomamos, en la forma de manejarnos, en lo que hablamos y contestamos, en las actitudes que debemos tomar o corregir, etc. (Romanos 8:28) "a los que aman a Dios, Todas las cosas nos ayudan a bien" Todo lo que nos ocurre a los hijos de Dios, es para enseñanza nuestra, para que podamos ser factor de unidad y no de división, que sepamos corregir con la ayuda de Dios todo lo que dependa de nosotros, y pongamos en las manos de Él, todo lo que nos inquieta, y dejemos que Él se encargue de lo demás. "En cuanto de vosotros dependa, estad en paz con todos los hombres" (Rom 12:18) Busca una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de DIOS. "La Biblia" ¡Hasta la próxima semana! ¡Dios te bendiga! Luis Rodas Rivadavia 447 - Campana - Tel. 03489. 427296 / 437492 - luisgurodas@yahoo.com.ar



