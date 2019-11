La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 03/nov/2019 La Voz del Águila:

La libertad es más importante que la vida (4ta. Parte)

Conferencia por Giorgio Bongiovanni











Conferencia realizada por Giorgio Bongiovanni en Italia 16 de junio de 2019 - Palermo-Italia "Conoceréis la Verdad y la Verdad os hará libres" (Juan 8,32) Pregunta: ¿Por qué el Sudario representa la herida en el lado derecho del costado? Giorgio: En la sábana del sepulcro, la herida en el costado aparece en el lado derecho, porque es el fotograma magnético del cuerpo de Cristo visto al espejo, por lo tanto se ve al revés; para que entendáis es como ver una ambulancia por el espejo retrovisor del coche que la precede. En el cuerpo de Padre Pío, de San Francisco y en el mío se encuentra en cambio a la izquierda. Todo lo que aparece sobre el cuerpo de Cristo en el Sudario, en realidad es al revés. Esta es la respuesta científica, con la que se puede no estar de acuerdo, pero hay otra respuesta, más lógica. Toda la iconografía cristiana del 1 siglo d.c hasta hoy (esculturas, estatuas, pinturas, dibujos, etc.), representa los estigmas en las palmas de las manos y en el costado izquierdo; el pueblo, miles de millones de creyentes, representan a Cristo en aquel modo. En cualquier iglesia del mundo que vayas, veréis a Cristo crucificado en la palma de las manos, aunque en realidad fue crucificado en las muñecas. Si Dios decide estigmatizar y quiere traumatizar a las almas del mundo me parece lógico que lo haga en la palma de las manos, porque las personas comunes que no tienen cultura no tendrían la capacidad de entender ese Signo que en cambio se reconoce inmediatamente si sangra de las manos. Es lógico que la voluntad divina acepte los milagros en base a la tradición cristiana. La Virgen por ejemplo, siempre aparece con el velo aunque hace dos mil años se lo puso sólo cuando murió Su Hijo. P: Has hablado del paraíso, del infierno y también del karma. ¿Puedes aclarar estos pasajes? Giorgio: El infierno eterno no existe, si acaso existe un infierno donde el espíritu que deja el cuerpo se proyecta en otra dimensión espiritual sobrenatural donde vive en el tormento, en el sufrimiento, en lugares más o menos oscuros. Transcurrirá mucho tiempo en ese ´cerco dantesco´, dónde el espíritu sufrirá por mucho tiempo en espera de reencarnarse, para rescatar los pecados que ha cometido. Asumiendo sobre sí mismo el así llamado karma, en esa encarnación elegirá de sufrir mucho para comprender el mal que ha hecho. En cambio el paraíso es un lugar de luz, de beatitud, donde, en espera de reencarnarte, vives la contemplación divina, el conocimiento, la ciencia cósmica y luego la persona se encarna para cumplir una misión a favor de los demás. Después están las dimensiones intermedias, que podemos definir purgatorio, dónde el espíritu no sufrirá la segunda muerte, pero tendrá que esperar pasando por estos ciclos de purificación y espera. Obviamente un espíritu se puede encarnar también en otros planetas habitados, que son una infinidad, miles de millones y millones, no necesariamente tiene que elegir el Planeta Tierra. P: ¿Qué diferencia hay entre mundos astrales y espirituales? Giorgio: El mundo espiritual es el mundo donde viven las almas que no están encarnadas y viven su vida en espera de reencarnarse. Los mundos espirituales se dividen a su vez en varias dimensiones: Las dimensiones superiores, angélicas, de luz; Las dimensiones inferiores, más densas, más humanas, pero que no tienen cuerpo; Los mundos astrales, los soles y las estrellas, dónde viven los genios cósmicos; Los mundos materiales, es decir todos los otros planetas como el nuestro, dónde viven civilizaciones superiores o inferiores. Los extraterrestres evolucionados pueden visitar los mundos espirituales porque poseen una ciencia que se lo permite y la tecnología para comunicar con todas las dimensiones. Continúa el próximo domingo. ESTIMADOS LECTORES DE LA VOZ DEL AGUILA: próximamente estaremos compartiendo una charla amena con aquellos que deseen profundizar estos importantes temas, escribinos por whats app al 3489-15575775 o mandanos un mail a lavozdelaguila@yahoo.com.ar, para coordinar fechas y horarios (a realizar en el centro de la ciudad de Campana). Los esperamos a todos!!!!! Ingresá a: Facebook: Eldía Quela Tierra Sedetuvo Youtube: La Voz del Águila Radio: "El día que la tierra se detuvo" FM Los Cardales 104.9, martes a las 19 hs Mail: lavozdelaguila@yahoo.com.ar

