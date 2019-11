La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 03/nov/2019 Breves: Fútbol







RIVER, EN LA CIMA En el arranque de la 12ª fecha de la Superliga, River Plate venció anoche 2-1 como visitante a Aldosivi de Mar del Plata y, de esa manera, llegó a los 24 puntos e igualó a Argentinos Juniors en lo más alto de la tabla de posiciones. El Millonario se impuso con goles de Nicolás De la Cruz y Rafael Santos Borré, mientras que para el Tiburón descontó Federico Gino. En el conjunto marplatense fue titular el campanense Nazareno Solís, quien fue reemplazado a los 12 del segundo tiempo por el colombiano Sebastián Rincón. LOBO PINCHADO En el clásico platense, el Gimnasia de Diego Armando Maradona sufrió ayer un duro revés al caer 1-0 como local frente a Estudiantes, que se impuso gracias a un tanto de Mateo Retegui a los 11 minutos del ST. Con esta derrota, el Lobo sigue hundido en los Promedios en zona de descenso junto a Central Córdoba (SdE) y Aldosivi (MdP), a ocho puntos de distancia de Patronato. Por su parte, el Pincha sumó su tercera victoria consecutiva y, ahora, con 19 puntos, se ubica en el 7º puesto junto a Atlético Tucumán, que ayer venció 2-0 como visitante a Colón. En el otro partido del sábado, Rosario Central goleó 5-2 a Godoy Cruz de Mendoza. MADRUGA BOCA El domingo de Superliga se abre a las 11.00 de la mañana en La Bombonera, donde Boca Juniors recibirá a Arsenal de Sarandí con la posibilidad de acoplarse en la cima junto a Argentinos y River. Luego, la programación continuará con Banfield vs Unión (13.15), Talleres vs Newells (15.30), Patronato vs Racing Club (17.45) e Independiente vs San Lorenzo (20.00). En tanto, mañana lunes se cerrará esta 12ª fecha con: Defensa y Justicia vs Argentinos Juniors (19.00), Huracán vs Lanús (21.10) y Central Córdoba (SdE) vs Vélez Sarsfield (21.10). SAN TELMO ES LÍDER En el inicio de la 12ª fecha del Torneo Apertura de la Primera B Metropolitana, San Telmo le ganó 3-2 como local a Los Andes y quedó, momentáneamente, como único puntero con 23 unidades. Además, ayer, Flandria le ganó 4-2 a Colegiales en Jáuregui, mientras que Talleres de Remedios de Escalada superó 1-0 como local a Defensores Unidos. La programación de esta fecha se cerrará hoy con seis cotejos: Almirante Brown vs Villa San Carlos, Deportivo Armenio vs J.J. Urquiza, Tristán Suárez vs San Miguel, Sacachispas vs Comunicaciones, Fénix vs Acassuso y UAI Urquiza vs Argentino de Quilmes. PRIMERA C En la continuidad de la 14ª fecha del Torneo Apertura ayer se disputaron cuatro encuentros: Sportivo Italiano 4-2 Leandro N. Alem; Deportivo Español 2-1 Lamadrid; Ituzaingó 1-2 Dock Sud; y Excursionistas 2-4 Berazategui. Hoy jugarán Luján vs Deportivo Merlo y mañana lo harán San Martín (B) vs Laferrere. El líder es Cañuelas, con 27 puntos. Le siguen: Dock Sud con 25 y Laferrere con 24. PRIMERA A FEMENINA En el inicio de la sexta fecha de la Primera A del Torneo Femenino que organiza la AFA, UAI Urquiza goleó 4-1 como local a Gimnasia de La Plata y logró su cuarto triunfo en cuatro presentaciones en este campeonato. En tanto, también ayer, River Plate venció 4-0 como visitante a El Porvenir. Hoy domingo juegan: Independiente vs Boca Juniors, Estudiantes (LP) vs Villa San Carlos y Rosario Central vs Racing Club. En tanto, mañana lo harán: Defensores de Belgrano vs S.A.T, Huracán vs Excursionistas y San Lorenzo vs Platense.



Breves: Fútbol

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: