Los Varones del CBC cierran el torneo ante Luján







Por la 20ª y última fecha de la Zona 2 de la Primera B, los Celestes se presentarán como visitantes. Este domingo se cerrará el campeonato masculino de Primera "B" del Torneo Metropolitano que organiza la Asociación de Hockey de Buenos Aires (AHBA). Y por la Zona 2, el Campana Boat Club visitará a Luján desde las 16,00, con la ilusión de lograr su primera victoria del campeonato y terminar con el mejor ánimo posible el año de competencias. Hasta el momento, y luego de 19 partidos, la Primera Caballeros del CBC sólo logró dos empates, ambos como local. Y solo consiguió anotar goles en dos ocasiones. Los números, analizados de forma descontextualizada, no son para nada positivos para los Celestes. Pero el transcurrir del equipo campanense en este 2019 muestra una clara evolución respecto al año pasado. Es decir, considerando que se trata de un equipo muy joven, que está dando sus primeros pasos en el hockey federado, en una ciudad casi sin historia en la rama masculina de este deporte, y que se está enfrentando todos los domingos contra equipos con mucho fogueo y experiencia, el balance es positivo. Además, en esta instancia, la comparación que debe realizar el C.B.C. no es tanto contra los demás equipos, sino respecto a sí mismo, en el eje diacrónico. Y allí se podrá notar con claridad cuánto ha progresado y crecido el equipo de Martín Vila en este 2019, al comparar su rendimiento, sus resultados, su actitud y confianza general respecto al 2018. La evolución, más temprano que tarde, se plasmará en los resultados. El rival de este domingo del CBC será Luján Rugby Club, que tampoco ha tenido un gran año desde lo estrictamente resultadista. Ocupa la 8ª posición (de 12) y apenas ganó 4 de los 19 partidos que disputó. Suma 14 puntos y tiene una diferencia de gol de -29. En su partido contra el Celeste de la primera rueda, Luján se impuso 2 a 0 en Campana. Si no pierde, se asegurará el 8º lugar, porque E.F.I. Lobos tiene 12 puntos y una mucho peor diferencia de gol. Sin embargo, no puede aspirar al 7º puesto, ya que Ducilo "B" está, increíblemente, 12 puntos por encima. Completarán la fecha final del torneo los siguientes partidos: Club San Fernando ´´B´´ vs. Racing Club, E.F.I. Lobos vs. Ducilo ´´B´´, Buenos Aires Christian School vs. S.I.T.A.S. y Santa Bárbara ´´B´´ vs. MDQ 06.

