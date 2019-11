La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 03/nov/2019 Breves: Polideportivas







POLE PARA WERNER En Toay, Mariano Werner (Ford) se quedó con la pole position de la 14ª fecha de la temporada 2019 del Turismo Carretera. El entrerriano había sido el más veloz en la primera clasificación y, ayer, bajó su propio registro, para anotarse un nuevo récord y confirmar el "1" en La Pampa. En segundo lugar quedó Agustín Canapino (Chevrolet), mientras que tercero se ubicó Jonatan Castellano (Dodge). Luego clasificaron el puntero del campeonato, Valentín Aguirre (Dodge), Facundo Ardusso (Torino) y Guillermo Ortelli (Chevrolet). Con estos resultados, Werner estará junto a Aguirre en la primera fila de la primera serie; Canapino y Ardusso partirán al frente en la segunda; y Castellano y Ortelli lo harán en la tercera. Las baterías se pondrán en marcha a partir de las 9.00 para definir el orden de largada de la final que se disputará desde las 13.20. SUDÁFRICA CAMPEÓN Sudáfrica consiguió ayer su tercer título mundial de rugby al vencer 32-12 a Inglaterra en la final de la Copa del Mundo de Japón. Los Springbooks sumaron gracias a los tries de Makazone Mapimpi y Cheslin Kolbe y al pie de Handré Pollard, quien anotó las dos conversiones y seis penales. Por su parte, "La Rosa" no pudo quebrar la defensa sudafricana, fue superado en las formaciones fijas y sus puntos llegaron a través de cuatro penales éxitosos de Owen Farrell. De esta manera, luego de nueve Mundiales, Nueva Zelanda y Sudáfrica suman tres títulos; Australia tiene dos; e Inglaterra cuenta con el único que no quedó en manos de los países del Sur. NADAL, LESIONADO El español Rafael Nadal se lesionó en el entrenamiento previo a la semifinal del Masters 1000 de París, por lo que no pudo jugar contra el canadiense Denis Shapovalov, quien accedió directamente a la final. Su rival en la definición será el serbio Novak Djokovic, que ayer derrotó al búlgaro Grigor Dimitrov 7-6 (5) y 6-4. EQUIPO COMPLETO Gastón Gaudio, capitán del equipo argentino en la Copa Davis, confirmó a Máximo González como el último integrante del conjunto que competirá en La Caja Mágica de Madrid a partir del 18 de noviembre. El tandilense completa así la lista que ya integraban Diego Schwartzman, Guido Pella, Horacio Zeballos y Leonardo Mayer, quienes representarán a Argentina en este nuevo formato del certamen (18 equipos se dividirán en seis zonas de tres) que en la primera fase lo enfrentará con Alemania y Chile. LIGA DE VOLEIBOL La Liga Nacional de Vóleibol ya está en marcha, con apenas nueve equipos participantes. Por la primera fecha, el campeón defensor, Bolívar, venció 3-1 como local a Ateneo Mariano Moreno de Catamarca (parciales de 25-19, 27-29, 28-26 y 25-23). En tanto, Monteros Voley de Tucumán derrotó 3-1 como visitante a Puerto San Martín (25-22, 25-12, 25-27 y 25-16). Este primer weekend se completó con el triunfo de River Plate en San Juan por 3-1 sobre UPCN (25-18, 22-25, 25-20 y 25-23); y la victoria de Ciudad de Buenos Aires, también 3-1 en San Juan, pero ante Obras Sanitarias (25-21, 25-21, 23-25 y 25-11). LIGA DE LAS AMÉRICAS En la continuidad de la Basketball Champions League America (ex Liga de las Américas), San Lorenzo venció 97-91 como visitante a Biguá y logró su segundo triunfo en el arranque de la competencia. Por su parte, en su debut, Instituto de Córdoba perdió 83-75 como local ante Flamengo de Brasil; mientras que Quimsa de Santiago del Estero hizo su presentación con un contundente triunfo 87-61 sobre Aguada de Uruguay.

