Rincón Tuerca

Nuestro e-mail: rincontuerca@ubbi.com FORMULA UNO: La categoría más importante del mundo desarrolla este fin de semana otra carrera de su campeonato con el Gran Premio de Estados Unidos SENTIRSE: La vuelta de Daniel Olivera al karting fue en el Gran Premio de la categoria Pako donde el Pato mostró lo suyo y se sintió feliz de este retorno sin confirmar si va a continuar este año. RETOMAR: El que decidió retomar la actividad en el mundo del karting es Marito Martinez que tanto ofrecimiento en los últimos meses decidió que el próximo año estará en la categoría Pako donde el zarateño ya ganó un campeonato y lo hará en la clase dos tiempos. ACCIDENTADA: La carrera del fin de semana en el autódromo de Dolores por parte de la categoría Alma se mostró bastante accidentada en cuanto a roses toques y golpes en las diferentes clases por parte de los pilotos que se mostraron muy ásperos. Mirá vos!! KART PLUS: Esta especialidad del karting encara este fin de semana otra competencia del presente campeonato en el kartódromo de Zárate donde desde las 10 hs arrancan con su espectáculo con otro parque interesante de máquinas. SERVICIO: Todo se encamina para que en diciembre Leonardo Villaberde tenga su mega emprendimiento al servicio de quienes recorren un comercio que contará con ropa deportiva, trago bar, indumentaria para la alta competencia entre otras cosas. ANSIOSOS: Parece que los ex pilotos del TC del Oeste están ansiosos de conoce la ciudad cuna del primer auto argentino y el representante por esos tiempos es Don Antonio Toledo que ya está intentando armar dicha comida para la visita de aquellos pilotos que fueron parte de la historia del automovilismo zonal. Estará Ariel Barletta en tan almuerzo? TRIUNFO: El que obtuvo Gabriel Delucca en su clase dentro de la categoria Pako en el kartódromo de Zárate en el Gran Premio que desarrolló dias atrás. TURISMO CARRETERA: La categoría está desarrollando otra carrera del campeonato este fin de semana en el autódromo de Toay en la provincia de La Pampa. Televisa desde las 11 hs la TV Pública a través del programa ACTC Media. SEXTO: Los chasis del Regional viene de correr en el autódromo capitalino donde el piloto local Gastón Fernandez quedó sexto en la final con la motorización de Leonardo Sccoccossa y en el chasis trabajan en su equipo con el asesoramiento de Pierrer. BONO: Continuando con Fernandez el piloto lanzó un Bono Contribución con grandes premios para quienes quieren colaborar con este difícil momento para estar en la alta competencia donde para colaborar se pueden dirigir al propio piloto. SUMAR: La categoría Cross Country sigue sumando pilotos de nuestra zona ahora Enzo Valle ya tiene terminada su camioneta como para sumarse en esta propuesta donde la misma se encuentra en su galpón. FIESTA: La llegada de diferentes clubs de marcas a la próxima fiesta del automóvil ya se van confirmando para el domingo primero de diciembre en el parque urbano donde se trabaja para mantener el buen nivel de las fiestas anteriores. PODIO: Otro buen fin de semana para Damian Toledo en la Clase TC 1600 de la categoría Alma donde hubo dos finales y logró dos podios con dos tercer puesto y sumar puntos para el campeonato con la atención del auto en su propio taller. TRABAJOS: Avanzaron muy bien los trabajos en el autódromo de 9 de Julio que se está recuperando un lugar interesante para el automovilismo con sus instalaciones en condiciones para que regresen las categorías nacionales. LUCIRSE: No cabe dudas que Gustavo Ulrich se sigue luciendo en el Club Arsenal con sus comidas donde viene de realizar chivitos que fueron las delicias de los comenzales que ya esperan retomar para disfrutar de las diferentes propuestas que nuestro personaje desarrolla semanalmente. TC 2000: Nueva presentación de la categoría en el autódromo porteño encarando otra carrera del campeonato este fin de semana con un limitado parque de autos. Televisa desde las 10.30 hs Canal 13 a través del programa "Carburando". RODILLA: Por una cuestión lógica de la edad un problema en su rodilla lo complicó en su última presentación en las picadas al representante de Zárate Cristian Iglesias que ya se recupera en forma satisfactoria con la atención personal de su señora esposa. Que lindo que la gente se quiera! CONDICIONES: Continuando con el mundo de las picadas parece que Martín Basilisco en las cenas que realizan los muchachos el hombre muestra sus condiciones gastronómicas a la hora de acelerar los dientes. La gente que es mala y comenta! CONTAR: Cuando el karting este terminado de la manera que el futuro piloto desea la ciudad de Campana contará con otro representante en la categoría Kart Plus. Correrá este año? PRESENTARSE: Después de esperar un tiempo respetable se tomó la decisión en el equipo no presentarse en el próximo Dakar con el cuatriciclo que atiende la estructura Mx Debesa en su taller de la calle Jacob en nuestra ciudad. FISICO: Si bien ya se había resuelto el tema económico la deserción está basada en un problema fisico que viene acarreando Pablo Copetti que le impide estar en una competencia de estas características. MUÑECA: En los Dakar anteriores Copetti padeció el mismo problema en su muñeca donde el dolor fue muy intenso pero igual llegó a correr los mismos pero en esta oportunidad se agravó y en una prueba a fondo el dolor volvió a resurgir y el propio médico lo condicionó tras unos estudios que fueron negativo para tal emprendimiento que provoca un Dakar. TRABAJOS: De todas maneras el equipo Mx Debesa continúa con sus trabajos con diferentes pilotos en las distintas categorías que en el taller atienden todo el año a distintos niveles, local e internacional. LLEGAR: Después de algunos años Mariano Donamari regresó a la alta competencia que tiene a ese chasis muy familiar y se sumó a esa categoría del Regional donde viene de correr en el autódromo porteño llegando en el décimo quinto lugar en la final con la motorización de Scoccossia y el chasis atendido en su taller. FEDENOR: Las categorías que viene fiscalizando Fedenor se están presentando durante este fin de semana en el autódromo costanero de Arrecifes con otro parque interesante de autos. Desde las 10 hs arrancan con su espectáculo. EXPLICAR: Parece que el hijo quiere subirse al Fiat Uno para empezar a correr pero su padre ya le explicó que para concretarlo debe ponerle horas al armado del mismo si quiere ocupar esa butaca un tema que está por verse. CUBIERTAS: Si no devuleve las cubiertas prestadas será difícil que pueda correr con su habitual equipo de competición la próxima carrera y por el momento el tema está complicado para Carlitos. TRIUNFO: Nuevo triunfo para Emiliano Falivene en karting en el kartódromo de Zárate donde el pibe sigue viviendo un buen momento con su primo Julian Falivene en esta competencia. ELECCIONES: Se vienen las elecciones en el Club del Primer Auto Argentino Manuel Iglesias próximamente donde se deberá renovar la comisión directiva completa donde su actual presidente Adrian Chiorazzo ya cumplió con sus dos mandatos y los estatutos lo imposibilitan de seguir en el cargo. MOTOS: Ya se puede observar las tres terminales de motos eléctricas que ponen sus productos en la esquina de Alberdi y Rawson en nuestra ciudad con una gama de modelos para diferentes emprendimientos donde ya comienza a llegar las motos para la competición. ACUERDO: Luego de algunas negociaciones con los pilotos se llegó a un acuerdo y quienes venían corriendo en el TC del Oeste conformaron una nueva categoría que pasó a llamarse Procar 2000 y corren en orden conjunta con el procar cuatromil. GANADORES: La categoría Alma viene de correr en el autódromo de Dolores donde los ganadores fueron en la Clase Tres: Fernando Brunengo. Promocional: Leonado Cordani. TC 1100: Gabriel Roldan, TC 1600: Ernesto Sanchez y Clase Dos: Mario Rodriguez. TC BONAERENSE: La categoría está encarando este fin de semana otra fecha del campeonato en el autódromo de Bradsen con dos finales donde comienzan a las 10 hs. OCTAVO: El zarateño Nicolás Laccette v iene de correr en la Clase GTB del TC Regional donde en la final llegó octavo con el Ford que tiene motorización de Guillen y el chasis se trabaja en su taller. CONFIRMAR: Los dirigentes que rigen los destinos de la categoria TC Regional finalmente confirmaron que el venidero 20 de noviembre estarán llevando adelante otra fecha del campeonato en el autódromo Juan y Oscar Galvez con sus tres clases. TURISMO PISTA: Nueva presentación de la categoria con sus tres clases este fin de semana en el autódromo de Concordia en la provincia de Entre Rios con otro parque interesante de autos. Televisa desde las 10 hs Canal 13 a través del programa "Carburando". TERMINAR: El turismo 4000 Argentino viene de hacer otra carrera del campeonato en el autódromo platense donde el zarateño Carli Bava con el Ford de los hermanos Caggiano terminó primero en la final con la motorización de Matías Guillen. BUSQUEDA: Este triunfo de Carli Bava lo tiene como protagonista en la búsqueda del campeonato con Perez Bravo y Pietranera cuando restan dos carreras para el cierre del campeonato donde ambas se correran en La Plata. AMIGO: Decidió prestarle su auto de la Clase Tres de Alma a su amigo que corrieron en Dolores y terminó ganando con ese Fiat Uno que pertenece a Gastón Brown y tiene la motorización de Fabian Carranza y el chasis a caro de Mariano Novoa. Amigos son los amigos!! VICTORIOSOS: Vienen de correr en el autódromo porteño los pilotos de la categoría TC Regional donde salieron victoriosos en la clase de los chasis: Mariano Daitona, Clase GTA: Julián Feijoo y en la clase GTB: Maximiliano Di Maio. RALLY FEDERAL: Esta categoría viene desarrollando este fin de semana otra presentación con todas sus clases con el Rally de Chivilcoy que finaliza en la tarde de hoy. APAC 1.4: En el autódromo platense esta especialidad del automovilismo desarrolla otra carrera del campeonato este fin de semana utilizando el circuito mas corto donde desde las 10 hs arrancan con su espectáculo. SEÑORITA: Como en esta sección demos cuenta que la señorita Ayelen quiere empezar a correr en karting se armó revuelo familiar donde el tío quedó muy expuesto y ahora no está claro como sigue el futuro para la venidera piloto en la alta competencia. Que no cunda el pánico!

