La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 03/nov/2019 Gonorrea







La gonorrea es una infección causada por la bacteria Neisseria Gonorrhoeae. Pueden tenerla tanto mujeres como varones, y puede causar infección de la uretra, el cuello del útero, el recto y la garganta. La gonorrea puede no presentar síntomas. Por lo tanto, es posible tener la enfermedad sin saberlo. ¿Cómo se transmite? Se transmite a través de relaciones sexuales (vaginales, anales u orales) sin preservativo con una persona con gonorrea. También, puede transmitirse de madre a hijo durante el parto. ¿Cuáles son los síntomas? Muchas personas pueden no presentar síntomas, especialmente cuando la infección es en el recto o la garganta. Tanto en la mujer como en el varón, los síntomas pueden incluir flujo vaginal verdoso o amarillento, ardor al orinar o la necesidad de orinar más frecuentemente. En la mujer, también puede contener sangrado después de las relaciones sexuales o entre los períodos de menstruación y dolor abdominal o pélvico. En el varón, testículos adoloridos o hinchados. Aunque a menudo no haya síntomas con la infección rectal, éstos pueden incluir molestias, picazón, dolor, flujo o sangrado del ano. La Infección de la garganta puede presentarse con dolor. ¿Cómo se detecta? En la mayoría de los casos, se detecta con un análisis de sangre. También, se pueden analizar las secreciones de la uretra, la vagina o el ano o tomar muestras de las células del pene, el cuello de útero, la uretra, el ano o la garganta. ¿Cómo se trata? Se trata y se cura con antibióticos. Como el varón o la mujer con gonorrea a menudo tienen clamidia también, el tratamiento debe asociarse a las dos infecciones. Es importante que la pareja reciba tratamiento para prevenir la reinfección. Con el tratamiento correcto, se cura después de 24 horas. Si la gonorrea no se trata, puede aumentar el riesgo de transmisión del VIH y en la mujer puede invadir el área pélvica e infectar el útero, las trompas de Falopio o los ovarios causando la EPI (Enfermedad Pélvica Inflamatoria). En el varón, la gonorrea puede afectar los testículos, causando hinchazón y dolor y también puede causar infertilidad. ¿Cómo se previene? Usando preservativo correctamente en todas las relaciones sexuales. Fuente: www.huesped.org.ar

Imagen ilustrativa



Gonorrea

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: