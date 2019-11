Protesta del sindicato de comercio en las puertas de Maxiconsumo

La motivó el despido de una empleada. Desde el gremio aseguraron que la empresa viene asumiendo compromisos de diálogo que después ignora. El Sindicato de Empleados de Comercio de Campana desplegó ayer lunes una protesta en las puertas del Maxiconsumo ante lo que consideró un reiterado incumplimiento de los compromisos asumidos por esa empresa. La medida de fuerza incluyó el cese de actividades de la mayoría de los empleados de Maxicon-sumo, la quema de cubiertas y la realización de una asamblea. Fue disparada por el despido de una empleada, aunque desde el gremio remarcaron que existe una larga cadena de hechos que se volvió imposible ignorar. "A nosotros no nos gusta hacer este tipo de medidas, pero cuando la empresa cruza el límite nos vemos obligados", manifestó este lunes por la noche Luis Juárez, secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio, en contacto con La Auténtica Defensa. Juárez señaló que el jueves pasado hubo una reunión en la sede local del Ministerio de Trabajo bonaerense en la que tanto el Sindicato como Maxiconsumo acordaron "solucionar los problemas que pudiesen ir apareciendo a través del diálogo". Sin embargo, aseguró que la empresa "el viernes despidió a una compañera" sin causas, lo que motivó la protesta de ayer. En el Maxiconsumo trabajan alrededor de 80 afiliados al gremio de Comercio. "La chica fue injustamente despedida. Nosotros venimos chocando con el gerente porque les baja línea a los nuevos contratados para que no se afilien al Sindicato. Pero esta empleada vio todos los beneficios que la institución le ofrece y se afilió. Ahí empezó la persecución", explicó Juárez. La empleada en cuestión tiene seis meses de antigüedad y ya no estaba dentro del período de prueba. "Es una excelente empleada", subrayó Juárez, insistiendo en que no había justificación para desvincularla. Este lunes la protesta del gremio se extendió durante todo el horario de atención al público del supermercado mayorista, lo que hizo imposible para la empresa atender a sus clientes. Pero las puertas de acceso nunca fueron obstruidas. Por eso, muchos compradores ingresaban hasta el local y se retiraban solo después de percatarse que no había empleados en funciones. El secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio lamentó que se haya tenido que llegar a este punto. Recordó que son una institución de carácter "dialoguista" que siempre "busca solucionar los problemas en la mesa". Pero reconoció que la sucesión de compromisos incumplidos por parte de Maxiconsumo los cansó. Y que el despido del viernes "fue la gota que rebalsó el vaso". "Si me das la palabra de que vamos a dialogar, te creo. Pero si al otro día me echás porque sí a una compañera, hasta acá llegaste", expresó Juárez. Hoy martes a las 9:30 horas se fijo una audiencia en el Ministerio de Trabajo de calle Sivori. Desde el Sindicato de Comercio ya advirtieron que no tolerarán la actitud de Maxiconsumo y que levantarán las medidas de fuerzas solo cuando la empleada sea reincorporada.

#Dato reclamos gremiales frente al mayorista Maxiconsumo de #Campana, quema de cubiertas y bombos. Empleados en el playón. Uno de los items es el reclamo por el despido de una empleada. Más Info en la edición del martes de La Autentica Defensa. pic.twitter.com/0IiMGRwEE1 — Daniel Trila (@dantrila) November 4, 2019

Protesta del sindicato de comercio en las puertas de Maxiconsumo

