Engancha un Mercedes y termina en el zanjón

Fue ayer al mediodía, sobre la Ruta 9, mano a CABA. Sólo daños materiales.

Mientras se trasladaba a gran velocidad e intentando una maniobra de sobrepaso, el conductor de un BMW chocó contra la barra que hace las veces de paragolpes y el guardabarros trasero izquierdo de un camión Mercedes Benz 1720, terminando su trayectoria en el zanjón de las inmediaciones, luego de describir un semitrompo.

El accidente tuvo lugar en horas del mediodía, sobre el kilómetro 69 de la Ruta 9, mano a CABA, frente al galpón de la empresa Don Pedro, y el camionero retrocedió hasta el lugar para asistir al accidentado.

Como el conductor no sufrió lesiones, no hubo necesidad de llamar al SAME. Pero como el vehículo de origen alemán no encendía el motor, hubo que retirarlo con una grúa de Autopistal del Sol. Intervino personal del Comando Patrulla Campana asignado a la zona 8.