CAMILO CÁCERES BUSCA LA PENETRACIÓN ANTE LA MARCA. EL BASE ANOTÓ DOS TRIPLES CLAVES EN EL ÚLTIMO CUARTO (FOTO: @PHJUANPABLOTTI). El Tricolor superó 83-77 a Belgrano en el Fortunato Bonelli y logró su segunda victoria en el Provincial. "Fue un triunfo muy importante", remarcó el entrenador Sebastián Silva. El próximo compromiso del CCC será ante Independiente de Zárate. Por la cuarta fecha de la Zona Norte "B" del Torneo Provincial de Clubes, Ciudad de Campana venció 83-77 como visitante a Belgrano de San Nicolás en un partido disputado el domingo por la noche. Fue una gran victoria del Tricolor, que sacó adelante un partido muy complejo, en un escenario siempre difícil como el gimnasio Fortunato Bonelli. Así, se recuperó del traspié que sufrió como local frente a Atenas de La Plata y niveló su registro en el certamen: ahora suma dos triunfos y dos derrotas en cuatro presentaciones. En el arranque del juego, el local comenzó más firme y pudo establecer la primera diferencia a su favor, alcanzando una máxima de siete puntos (17-10) en un primer cuarto que terminó ganando 21-15, con Franco Cionco (9 puntos) como su mejor figura en ofensiva. En el segundo período, el CCC fue más consistente en defensa y con un triple de Matías Nieto que cerró un parcial de 11-4 logró pasar al frente en el marcador (26-25). De allí en adelante, el partido fue palo a palo, con Belgrano mandando en el tablero, pero el final de la primera parte ratificaría la paridad (38-38) después de dobles de Camilo Cáceres y Damián Camejo en el último minuto de juego. El tercer cuarto también transcurrió en esa tónica, intercambiando gol por gol, sin que ninguno de los dos equipos se pudiera escapar en el marcador, que quedó igualado en 58 de cara a los diez minutos finales. En ese último período, conversiones de Cáceres y Nieto le dieron ventaja de cuatro a Ciudad (62-58), pero entre Nicolás Maffei (7 puntos) y Francisco Soldarini (5) lideraron a Belgrano a un parcial de 14-5 para tomar la delantera (72-67) a falta de cinco minutos para el final. Sin embargo, esta vez, el Tricolor tuvo un cierre certero: dos triples de Cáceres y uno de Federico Michelini le dieron un parcial de 10-0 para ponerse 77-72 arriba y, desde esa ventaja, concluir el juego con mucho aplomo, incluso sobreponiéndose a la quinta falta de Camejo, su hombre clave cerca de los cristales, y a que sus cinco iniciales cargaron con todo el peso del juego a lo largo de los 40 minutos. "El equipo estaba tan bien que prácticamente no rotó. Estábamos bien en la acumulación de faltas, bien en lo físico y también en cuanto al juego. No es lo normal, no es lo ideal, pero fue la decisión que se tomó. Los chicos hicieron un esfuerzo enorme, pero el triunfo es mérito de todo el equipo, porque están todos muy unidos, entre ellos y también con el cuerpo técnico y los colaboradores. Cada uno aportó desde su lugar para esto", le contó el entrenador Sebastián Silva a La Auténtica Defensa. En cuanto al valor de la victoria, el coach Tricolor no dudó: "Fue un triunfo muy importante. Habíamos tenido ya dos finales cerrados (ante Social de Alejandro Korn y Atenas de La Plata) que no habíamos podido inclinar a nuestro favor. Y el domingo salió todo perfecto. En el cierre la bola entró y tuvimos la cabeza para poder manejar los momentos. Estuvimos siempre calmos y tratando de jugar en función del equipo, buscando la mejor opción. Es un triunfo que nos posiciona muy bien, que nos devuelve el partido que perdimos en casa y que conseguimos en una cancha donde van a ganar muy pocos". Con este éxito del CCC, más el triunfo de Deportivo San Vicente por 84-81 sobre Social de Alejandro Korn en el partido Interzonal Norte, las posiciones de la Zona Norte "B" quedaron de la siguiente manera: 1) Atenas de La Plata (3-1), 7 puntos; 2) Ciudad de Campana y Belgrano de San Nicolás (2-2), 6 puntos; 4) Sportivo Pilar y Social de Alejandro Korn (1-3), 5 puntos. El próximo compromiso de Ciudad de Campana será frente a Independiente de Zárate, en el partido Interzonal Norte de la quinta fecha, última de la primera rueda. Además, Sportivo Pilar recibirá a Belgrano de San Nicolás, mientras que Atenas de La Plata visitará a Social de Alejandro Korn.

CAMEJO, MANO A MANO CON EL EXPERIMENTADO ROBERTO GABINI EN EL POSTE BAJO (FOTO: @PHJUANPABLOTTI).

