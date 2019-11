AViGAU: Se cumple un año del lanzamiento del proyecto de extensión de la UNLu

En noviembre de 2018 se presentó en sociedad el proyecto de extensión AViGAU, el cual es dirigido por la Lic. Liliana Carrasco y el Lic. Matías Martínez Reina, docentes del Departamento de Ciencias Sociales de la casa de altos estudios, y del que participan más de sesenta profesionales y estudiantes. La Universidad Nacional de Luján considera a la Extensión como una de las maneras de llevar a cabo su función social al promover la inserción en el medio y la solidaridad con la sociedad, a fin de difundir en la comunidad los beneficios de la ciencia, las artes y la cultura a la vez de contribuir a la solución de problemas locales, regionales y nacionales. En el caso particular del proyecto de extensión Abordaje de la Violencia de Género desde el Ámbito Universitario (AViGAU), se pretende realizar un abordaje interdisciplinario e intersectorial respecto del problema social de la violencia de género. "AViGAU se gesta a partir de la necesidad de la comunidad universitaria de contribuir en dar respuesta a un flagelo que atraviesa a la sociedad como lo es, justamente, la violencia de género, en el marco de una sociedad capitalista, estructurada desde una lógica patriarcal y atravesada por la ideología del machismo. De este modo, la función de la universidad como actor social responsable excede ampliamente el rol asignado relativo a la formación de recurso humano en distintos campos del saber científico. Por esta razón, es que la investigación y la extensión se constituyen en dos aristas fundamentales en lo que respecta al vínculo entre la universidad pública y la sociedad. Esto sólo es posible si se trascienden las paredes de las aulas, y con AViGAU considero que hasta aquí pudimos lograrlo con creces", señaló Matías Martínez Reina. Iniciativas como la apertura del centro regional para la realización de la Mesa Local de Violencia de Género, son las que transformaron a la institución académica en un espacio de encuentro de actores de diferentes organismos, con ideologías disímiles, pero que tienen como punto de encuentro la preocupación por el abordaje de la problemática. La articulación con referentes de los distintos frentes políticos fue muy significativa desde el momento del lanzamiento de AViGAU allá por noviembre de 2018. Para ese entonces, el PDE ya había sido declarado de Interés Legislativo por el Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Campana, recibiendo la aprobación por unanimidad de todos los bloques. Por otra parte, el 8 de marzo de este año, en el marco del Día Internacional de la Mujer, se inauguró el Banco Rojo en la sede Campana de la casa de altos estudios, el evento se caracterizó por la singularidad de que participaron referentes de distintos frentes políticos partidarios. Tiempo después, en ese banco que reza la frase: "En memoria de todas las mujeres que fueron asesinadas por quienes decían amarlas y a las identidades disidentes víctimas de la violencia patriarcal", se realizó un acto en el que se conmemoró el séptimo aniversario del femicidio de Laura Iglesias, trabajadora social del patronato de liberados bonaerense, quien fuera violada y asesinada en el marco de su práctica laboral. En agosto de 2019 se presentó proyecto de declaración de interés legislativo en la Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. Del mismo modo, en el mes de octubre hubo una nueva declaración de interés del HCD, en esa oportunidad fue de la II Jornada de Formación Especializada en Violencia de Género en la que se presentó el libro: "La fe, obstáculo o facilitador en violencia", de la Lic. María del Carmen Umpierrez. Por otra parte, para un abordaje adecuado, global y no sesgado, de la violencia de género, es fundamental que sea de manera interdisciplinaria. En ese sentido, desde AViGAU se consideró de suma importancia la articulación con las distintas asociaciones profesionales, fundamentalmente en lo relativo a instancias de capacitación. De este modo, los colegios profesionales de abogados, psicólogos y trabajadores sociales adhirieron a la Primera Jornada de Formación Especializada en Violencia de Género, realizada el 10 de diciembre de 2018 en las instalaciones del centro regional Campana de la UNLu. Dicha actividad abierta a la comunidad, caracterizada por una masiva participación de estudiantes y profesionales de diversas disciplinas, se realizó en el marco del epílogo de los dieciséis Días de Activismo en contra de la Violencia hacia la Mujer, el Día Internacional de los Derechos Humanos y el Día del Trabajador Social. "La ausencia por parte del Estado en el abordaje de diversos problemas sociales que azotan a la sociedad, entre ellos el de la violencia de género en particular, hace que sean las organizaciones no gubernamentales las que tengan que ocuparse de dar respuesta a este flagelo. En ese sentido, consideramos prioritario la articulación con las diversas asociaciones de la sociedad civil que abordan la problemática", señaló Matías Martínez Reina. De este modo, se tuvieron reuniones e instancias de articulación con referentes de Creando Nexos, "Infancia Robada" (con la que se realizó adhesión conjunta al Día Internacional de la Lucha contra el Bullying), y distintas asociaciones evangélicas de Zárate y Campana. Recientemente se avanzó en la articulación en territorio con clubes deportivos, realizando taller dirigido a futbolistas en las instalaciones del Club Villa Dálmine. "A través del breve pero intenso recorrido que hemos transitado hasta aquí con AViGAU, podemos observar cómo desde la extensión universitaria se pudo contribuir al fortalecimiento del tejido social en lo que respecta al abordaje de la problemática de la violencia de género en territorio. Somos conscientes de que resta muchísimo camino por transitar, pero estamos convencidos de que si lo hacemos de manera conjunta, con ese otro que también está comprometido con la causa, será más significativo el impacto que se pueda alcanzar para revertir la situación y alcanzar la igualdad de género", subrayó Martínez Reina. El próximo 9 de diciembre en las instalaciones del centro regional Campana de la UNLu se realizará la jornada anual de AViGAU, en la que se celebrará el primer año de vida del proyecto de extensión. En breve se anunciarán más detalles acerca del importante evento que será abierto a la comunidad.











AViGAU: Se cumple un año del lanzamiento del proyecto de extensión de la UNLu

