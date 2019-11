Más de "Breves - Actualidad Nacional" en Edición del martes, 05/nov/2019. Más de "Breves - Actualidad Nacional" en Edición del martes, 05/nov/2019. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Nacional: Breves: Noticias de Actualidad Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

ALBERTO FERNANDEZ EN MÉXICO El presidente electo, Alberto Fernández, fue recibido por el jefe de Estado mexicano, Andrés Manuel López Obrador, y acordaron trabajar juntos para reforzar los vínculos bilaterales. El principal foco de conversación fue la necesidad de relanzar las relaciones comerciales, para dar un salto cuantitativo. Desde el lado argentino se esbozó la necesidad de mejorar los términos de intercambio con el país azteca, ya que en la actualidad arroja un saldo negativo de 900 millones de dólares. La idea es abrir mercados en México potenciando especialmente la exportación de carne argentina y también de piezas automotrices. DESPIDOS EÓLICOS Un total de 810 trabajadores de los parques eólicos Chubut Norte III y IV fueron despedidos por la empresa Genneia debido a la caída del financiamiento por el cepo cambiario. Los trabajadores pidieron la intervención del ministerio de Trabajo de la Nación a fin que dicte la concialición obligatoria, pero hasta este lunes no había una decisión oficial al respecto y recién mañana habrá un encuentro con las autoridades. Los parques Chubut Norte III y IV, que estaban en etapa de construcción tras ser adjudicados por el Gobierno nacional a Genneia en la Ronda 2 del programa RenovAR, se encuentran ubicados cerca de la ciudad de Puerto Madryn, en la provincia de Chubut. PRONÓSTICOS DE FIN DE AÑO Consultoras y expertos prevén un dólar a 65 pesos para fin de año pero podría superar los 83 pesos dentro de 12 meses, una inflación anualizada del 55,6% y una caída del PBI del 3% para 2019, según el Relevamiento de Expectativas de Mercado de octubre del Banco Central. Los participantes del REM, por otra parte, disminuyeron sus proyecciones sobre la tasa de interés de referencia para la política monetaria, ya que para noviembre prevén una tasa promedio de Leliq en pesos de 63%. Asimismo, proyectan un sendero descendente hasta alcanzar 60% en diciembre de 2019, trece puntos porcentuales menos con relación a la medición de septiembre. PROTESTAS Y TERREMOTO Ayer lunes por la tarde (18.53 horas), durante las manifestaciones en Chile, se sintió un fuerte terremoto de 6.1 en la escala de Richter. El epicentro se registró cerca de la ciudad de Illapel, a unos 200 kilómetros al norte de Santiago. No se registraron daños ni víctimas. La cuenta oficial de la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior y Seguridad Pública (ONEMI) informó que "las características del sismo no reunieron las condiciones para generar un tsunami". TRAGEDIA EN PAKISTÁN Más de 70 personas murieron y muchas otras resultaron heridas tras el incendio de un tren a su paso por la localidad de Rahim Yar Jan, en el norte de Pakistán, informaron las autoridades de aquel país. Tres compartimentos del tren resultaron afectados, luego del estallido de artefactos de cocina. "Dos estufas de la cocina explotaron. Estaban cocinando y tenían aceite, lo que avivaba el fuego", señaló el ministro de Ferrocarriles paquistaní, Rashid Ahmed. En relación con los decesos, explicó que "la mayoría de las muertes se produjo cuando la gente saltaba del tren en movimiento".

