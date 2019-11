Miedo al dentista en niños

Aproximadamente el 25% de las personas sufre ansiedad, miedo o una fobia al dentista propiamente dicha. Ese miedo afecta notablemente la salud oral, haciendo que seamos más propensos a desarrollar caries y perder dientes. De hecho, se ha comprobado que quienes tienen miedo al dentista no suelen hacer profilaxis y no presentan una buena adherencia al tratamiento odontológico. ¿Qué causa el miedo al dentista en los niños? Los niños pueden desarrollar miedo al dentista por varias razones, aunque existe una profunda relación entre la ansiedad dental y las experiencias odontológicas negativas. Lo peor de todo es que mientras más temprano en el tiempo se produzca esa asociación negativa, más intenso será el miedo, siendo un periodo particularmente sensible antes de los 5 años. En ese caso, el niño establece una conexión entre la experiencia dental dolorosa o molesta con la ansiedad, lo cual hará que sienta miedo y se preocupe incluso ante la idea de visitar al dentista. Sin embargo, las experiencias negativas directas no son las únicas causas del miedo al dentista. Los padres también pueden transmitir la ansiedad dental. Se ha apreciado que existe una correlación entre el miedo al dentista de los adultos y el de los niños, lo cual probablemente se debe a que los padres no llevan a los niños al dentista con asiduidad o les transmiten esa ansiedad a través de pequeñas señales que los pequeños captan y decodifican como amenazantes. ¿Qué pueden hacer los padres para evitar la fobia al dentista en sus hijos? - Dar el ejemplo. Si llevas a tu hijo a la consulta mientras el dentista te hace la revisión, podrá ir familiarizándose con el ambiente y el instrumental. Además, tu comportamiento le servirá de ejemplo, para que comprenda que no hay nada que temer. - Consultas periódicas. Otra estrategia para prevenir el miedo al dentista consiste en lograr que el niño se sienta cada vez más cómodo a través de las visitas periódicas. - Que pase solo. Los padres son una fuente de seguridad y referencia para los niños, por lo que pueden ayudarles a aliviar la ansiedad en la sala de espera. Sin embargo, a menos que se trate de un niño muy pequeño, lo ideal es que pasen solos a la consulta ya que la mayoría de los niños se portan de manera diferente cuando están delante los padres, casi siempre peor. Fuente: Rincón de la Psicologia.Com



Miedo al dentista en niños

