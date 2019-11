Efemérides del día de la fecha: 5 de Noviembre

DÍA DE LA AVIACIÓN CIVIL Impulsado por el Ministro de Aeronáutica, el Brigadier general Juan Ignacio San Martín, esta efeméride fue instaurada en el año 1953 mediante la Resolución Ministerial Nº 977; el "Día del Aviador Civil" se celebraba cada 20 de noviembre hasta el año 1991 cuando se consideró que la fecha no abarcaba a todos los involucrados en la aviación civil como los pilotos de línea, los pilotos privados, los encargados de la parte institucional, comercial y demás por lo que a través del Decreto 13/91 se estableció esta fecha como el "Día de la Aviación Civil" con el propósito de conmemorar el nacimiento de Aarón Félix Martín de Anchorena, precursor de la aviación en el país. Aarón Anchorena nació el 5 de noviembre del año 1877 en Buenos Aires. Hijo de acaudalados estancieros, en el año 1901 fue uno de los 7 participantes de la primera carrera de autos de Buenos Aires; a bordo de su Panhard Levassor aventajó a los competidores y se quedó con el premio. En el año 1905 se trabajó en la Secretaría de Legación Argentina en Francia, país en el afloró su pasión por la aviación: se unió al Aero Club francés y recibió la licencia de Piloto de Globo luego de haber realizado vuelos con el célebre aviador Paul Tissandier y el pionero de la aviación Alberto Santos Dumont. A su regreso al país, en el año 1907, trajo consigo un globo con envoltura de seda de 1200 metros cúbicos al que bautizó "Pampero"; el 25 de diciembre junto a Jorge Newbery, entonces Director de Alumbrado de la Municipalidad de Buenos Aires y futuro aviador, partió a bordo del "Pampero" de la Sociedad Sportiva Argentina con destino a Uruguay en lo que significó el origen de la aviación civil del país. En el año 1908 fundó y presidió el Aero Club Argentino. Falleció el 24 de febrero del año 1965 en Uruguay.



FALLECE JUAN CARLOS CALABRÓ Juan Carlos Calabró nació el 3 de febrero del año 1934 en Buenos Aires. Apasionado por el ciclismo, desde muy chico pedaleó sus primeros años sin que la actuación se le cruzara por la mente; entrenaba arduamente partiendo a las 4 de la mañana desde Capital Federal hasta Zárate, trayecto de 150 kilómetros, en el que la meta de ganar competencias borraba todo atisbo de cansancio. En uno de esos entrenamientos la cadena de su bicicleta se salió frente el estadio de Villa Dálmine, allí hinchas del club lo ayudaron inmediatamente sembrando en él un gran cariño por el "Violeta": "mi primera carrera ciclística la gané en Campana. Ahí me agasajaron con una fiesta, conocí a los jugadores y a la gente. Me hicieron regalos y se portaron tan bien que pasé a ser hincha fanático de Villa Dálmine." Cuando cumplió 26 años decidió estudiar la carrera de locutor en el Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica, institución en la que sobresalió por su sencillez, simpatía y talento para hacer reír a sus compañeros. Debido a estas cualidades, a principios del año 1960, debutó en el programa radial "Farandulandia." Dos años después, debutó en el teatro y en la televisión, el primero en la obra "Extraña pareja" y el segundo en el programa "Telecómicos"; en este último nacen los personajes "el ingeniero desarmista", un italiano que con su pico de loro y su valijita destrozaba todo lo que tocaba, y "el admirador" que entrevistaba a los invitados y cantaba la canción "la miel, la miel es muy pegadiza." En el año 1972 participó en "Circus Show" junto a "Carlitos" Balá y Delfor Medina. Recién en 1978 empezó su programa "Calabromas", un éxito indiscutido de la televisión, en el que desplegó todo su talento con sus personajes: "Jonhy Tolengo, el Majestuoso", "Gran valor", "El Contra" y "Aníbal, un pelotazo en contra." Con este último personaje protagonizó junto a Juan Carlos Altavista, "Minguito Tinguitella", las películas "Mingo y Aníbal, dos pelotazos en contra" (1984), "Mingo y Aníbal contra los fantasmas" (1985) y "Mingo y Aníbal en la mansión embrujada" (1986). "Estuve 50 años en la televisión sin decir una sola mala palabra y demostré cómo se puede hacer sonreír a la gente sin decir una grosería." Falleció a los 79 años, en el año 2013, en Buenos Aires. SE JUEGA EL "SUPERCLÁSICO" NÚMERO 200 Un día como hoy en el año 2017, River y Boca jugaban su partido número 200 en la era Profesional. La primera vez que se enfrentaron fue el 2 de agosto del año 1908 en un amistoso en Dársena Sud en el que los "xeneizes" ganaron 2 a 1 con goles de Rafael Pratts; profesionalmente jugaron por primera vez el 20 de septiembre del año 1931 en "La Bombonera", esta vez empataron 1 a 1 con goles de Francisco Varallo y Carlos Peucelle. El partido 200 se jugó en "El Monumental" y terminó con la victoria "azul y oro" 2 a 1, los goles de los visitantes fueron convertidos por Edwin Cardona y Nahitan Nández mientras que Leonardo Ponzio empató transitoriamente el partido. A la fecha los dos equipos jugaron 375 partidos de los cuales 123 ganaron los "millonarios", 136 los "xeneizes" y 116 empataron.

Efemérides del día de la fecha: 5 de Noviembre

