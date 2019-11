La Auténtica Defensa. Edición del martes, 05/nov/2019 Remo:

Es algo que no sucedía desde 2012. En total, el equipo celeste cosechó tres subcampeonatos y una medalla de bronce. Tobías Viera Veneziani, con dos medallas de plata en su primera experiencia nacional, fue el más destacado. El cierre de la edición 2019 del Campeonato Argentino de Remo le dejó un sabor agridulce al equipo del Campana Boat Club, que redondeó una actuación en la que cosechó tres medallas de plata y una de bronce. Lo positivo fue que, durante el fin de semana de regatas en la Pista Nacional de Remo y Canotaje de Tigre, cosechó tres subcampeonatos, dos de ellos provenientes de Tobías Viera Veneziani, un debutante a nivel CAR. El hijo de Josué Viera y Noelia González se quedó con la medalla de plata tanto en single menor como en doble junior (junto al medallista olímpico Felipe Modarelli), en pruebas corridas a 6 canchas. Sin duda alguna, lo de "Tobi" fue lo más destacado de la actuación del CBC en este CAR-2019 y deja entrever un futuro enorme (por condiciones y aptitudes físicas) en el remo de alta competencia. Pero la parte negativa es que, por primera vez desde 2012, el Celeste no logró ganar títulos nacionales. Una de las dos finales con presencia campanense del sábado fue la que corrió Joel Romero en single Sub 23, en la cual era amplio favorito. Sin embargo, por distintas razones se trató de una regata poco afortunada e, incluso, accidentada, en la que el flamante campeón panamericano quedó tercero por detrás de Agustín Scenna, del Club de Actividades Acuáticas Atlantis de Mar del Plata (compañero de bote en el M8+ campeón en Lima 2019), que se quedó con el oro, y de Peter Dickson, remero peso ligero del Buenos Aires Rowing Club y de la Selección Nacional. Romero acumula cuatro títulos nacionales, pero ninguno en single: en 2016 ganó en JM4x y JM4-; en 2017 en BM2-; y en 2018 en BM4-. La regata fue organizada y fiscalizada por la Asociación Argentina de Remeros Aficionados (A.A.R.A.), y fue la última oficial del calendario 2019. Y el detalle de los resultados de los seis botes que presentó el plantel dirigido por Gustavo Hereñú fue el siguiente: -Doble Par Junior masculino (JM2x): Felipe Modarelli y Tobías Viera Veneziani lograron el 2º puesto. -Single Menor Femenino (MenW1x): Juana Modarelli obtuvo el 4º puesto. -Single Peso Ligero Senior masculino (LM1x): Josué Viera Veneziani terminó en 4º puesto. -Doble Par Sub 23 masculino (BM2x): Gregorio Zanini y Joel Romero consiguieron el 2º puesto. -Single Menor masculino (MenM1x): Tobías Viera Veneziani finalizó en el 2º puesto,-Single Sub 23 masculino (BM1x): Joel Romero fue 3º. Entre los remeros en actividad, Felipe Modarelli es quien cuenta con mayor cantidad de campeonatos argentinos ganados: 6 en total (MenM2- en 2015; MenM1x y MenM4x en 2016; MenM2- y MenM1x en 2017; y BM4- en 2018). Paradójicamente, "Feli" no consiguió nunca títulos de la categoría junior a nivel clubes.





