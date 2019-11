P U B L I C





ZONA 1: HOY SE CIERRA LA FECHA Desde las 21.10, Tigre (12 puntos) recibirá a Deportivo Riestra (16) en el partido que cerrará la 11ª fecha de la Zona 1 de la Primera Nacional. En caso de ganar, el Matador podrá saltar desde el 13º al 6º puesto y relegar así a Villa Dálmine al 7º lugar. Sin embargo, lo más importante en Victoria por estas horas es saber si Néstor "Pipo" Gorosito continuará al frente del plantel o se marchará a San Lorenzo como ha trascendido desde la salida de Juan Antonio Pizzi. En tanto, el domingo, Defensores de Belgrano le quitó el invicto a Sarmiento de Junín al derrotarlo 3-0 como local; mientras que Gimnasia de Jujuy le ganó por el mismo marcador a Instituto de Córdoba como local. Con estos resultados, San Martín de Tucumán (24) estiró su ventaja en la cima sobre Sarmiento (20), mientras que Defensores de Belgrano (18) se afirmó como 3º. El cuarto lugar, en tanto, lo comparten Atlético Rafaela (próximo rival del Violeta) y Deportivo Riestra con 16. Y luego sí aparece Villa Dálmine, que tiene 14 al igual que Quilmes. En tanto, por la Zona 2, Temperley sigue por la senda exitosa: le ganó 1-0 como visitante a Mitre en Santiago del Estero y sumó 13 de los últimos 15 puntos que disputó (llegó a 18 y quedó en el 5º puesto). Además, el domingo también jugaron: Barracas Central 1-0 Independiente Rivadavia; y Alvarado de Mar del Plata 0-0 Guillermo Brown de Puerto Madryn. Mientras que anoche, Platense venció 1-0 como visitante y, con 22 puntos, quedó como único escolta del líder Atlanta (26). El Violeta consiguió sus primeros goles y sus primeros puntos de la temporada fuera de Campana en la victoria 2-1 sobre Quilmes. Y los dos delanteros, que tuvieron su primera vez como titulares, marcaron. "Espero que podamos seguir así", se ilusionó Lesman. Sin Catriel Sánchez ni Marcos Arturia (ambos out por sendas lesiones), el entrenador Lucas Bovaglio se decantó por Alan Marcel Picazzo y Germán Lesman, quienes nunca habían sido titulares en la temporada, para conformar la dupla de ataque frente a Quilmes. Y ambos delanteros le respondieron exitosamente: rompieron el maleficio de un Villa Dálmine que todavía no había podido convertir ni sumar puntos en condición de visitante. Y que llevaba nueve meses sin ganar fuera de Campana. Así, el 2-1 final en el estadio Centenario los tuvo a ambos como protagonistas excluyentes. "Estoy muy contento. Venía luchando para tener esta oportunidad y por suerte se me dio", contó Picazzo tras el partido en diálogo con "Fútbol con Estilo" (FM Radio City). Con 20 años, el joven atacante llegó a préstamo desde River Plate y, tras haber tenido un puñado de minutos en los finales de los partidos frente a San Martín de Tucumán, Almagro, Chacarita y Tigre, el último sábado contó con su primera chance desde el arranque. Y en los primeros minutos estuvo muy activo: participó de cuatro situaciones de gol que generó el Violeta en esos diez minutos iniciales. "Arrancamos bien, entramos con ganas", explicó, quien marcó el 1-0 a los 8 minutos, luego de recibir de Brian Orosco, escapar por derecha y definir en la segunda oportunidad, después que el arquero Marcos Ledesma rechazara su primer remate. La actuación de Picazzo frente al Cervecero concluyó de manera abrupta a los 14 minutos del segundo tiempo: "Tuve una molestia en el gemelo y salí para prevenir algo peor", explicó quien fue reemplazado por Fabricio Brener. Ese cambio obligado y las molestias que también padecieron Cuevas y Orosco terminaron generando que su compañero de ataque deba jugar los 90 minutos cuando físicamente todavía le falta: "Terminé cansado, porque hacía mucho que no jugaba los 90 minutos, pero de a poco vamos a ir agarrando ritmo. Por suerte pude aguantar bastante bien", contó Lesman, extenuado, pero feliz, por la victoria y por su gol. "Me pone muy contento el gol, que es el deseo de todo delantero; pero estoy más contento por el triunfo, porque lo necesitábamos mucho", agregó el Colo, quien se incorporó al plantel con la temporada empezada (una vez que resolvió su salida de Huracán) y recién pudo jugar sus primeros minutos frente a Tigre y Defensores de Belgrano, entrando en ambos casos desde el banco. "En los partidos anteriores (como visitantes) veníamos jugando bien, pero nos faltaba convertir las situaciones que teníamos. Esto nos va a dar confianza", remarcó Lesman, quien a finales de la temporada pasada había marcado el último gol que había gritado Villa Dálmine como visitante (anotó en la derrota 2-1 ante Defensores de Belgrano en el Bajo Núñez). "Veníamos sufriendo porque no ganábamos de visitante. Hablamos en la semana, sabiendo que tenemos un gran plantel y que podíamos sacarlo adelante. Creo que hicimos un gran partido y que fuimos superiores a Quilmes", contó Picazzo al respecto. Los dos atacantes, que tienen buenas posibilidades de seguir conformando la dupla de ataque por la lesión de Sánchez (esguince de rodilla) y la inactividad de Arturia, revelaron que se sintieron cómodos el uno con el otro. Incluso Bovaglio aseguró que "se complementaron bien" ante Quilmes. "Espero que podamos seguir así", se ilusionó Lesman. Y esa ilusión es la misma que tienen todos los simpatizantes del Violeta.

EL ABRAZO DEL PROFE PEPI SOTO CON LESMAN TRAS LA VICTORIA. EL COLO MARCÓ EL 2-1 CON UNA EXCELSA DEFINICIÓN. Bovaglio: "Se complementaron bien" Luego de la victoria sobre Quilmes, el entrenador Lucas Bovaglio también dio sus impresiones sobre la actuación del tándem Picazzo-Lesman, autores de los goles del triunfo. "Que puedan haber convertido es muy importante. Y siento que entendieron cómo tenían que trabajar al partido. Se complementaron bien, tal como lo habían hecho en la semana en las prácticas de fútbol", contó el DT en diálogo con FM Radio City. Además, Bovaglio hizo referencia al golazo que dibujó Lesman para el 2-1 que terminaría valiendo el triunfo en el estadio Centenario: "En el entretiempo le dije que estuviera tranquilo, que una le iba a quedar, pero no me imaginé que iba a ser ese tipo de jugada. Resolvió bárbaro, por el talento que tiene y por esa capacidad para saber tomarse un segundo más que lo distingue de otros delanteros. Estuvo bueno que haya convertido y también que haya jugado los 90 minutos, que no es poco". En cuanto al análisis del triunfo, el DT hizo hincapié en la parte anímica: "Me pone muy contento por los jugadores, porque no habían tenido la recompensa que merecían en partidos anteriores. Jugamos el partido que correspondía, demostrando desde el pitazo inicial que queríamos la victoria, generando cinco situaciones en los primeros diez minutos. Eso demuestra el compromiso de los jugadores. Es una alegría que el equipo se merecía". Finalmente, Bovaglio remarcó que "el resultado es positivo desde el lado que se mire" y aunque reconoció que, por momentos, su equipo se defendió "más atrás" de lo planificado, aseguró que sintió que Villa Dálmine jugó "con autoridad". Y luego agregó: "Siento que el equipo se puso de pie, pero considero que necesitamos otro resultado positivo para despegar". ¡Buena semana para todo el pueblo Violeta!#VamosViola ?? pic.twitter.com/hQhnEBTBgs — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) November 4, 2019

