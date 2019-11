La Auténtica Defensa. Edición del martes, 05/nov/2019 Liga Campanense:

En el Grupo A, Mega Juniors derrotó a Defensores de La Esperanza y quedó como único líder, mientras San Felipe y Lechuga no aflojan en la lucha por el tercer puesto. Y en el Grupo B ganaron los cuatro de punta, que siguen peleando punto a punto por las primeras posiciones, aunque Las Campanas ya tiene asegurada su clasificación al Hexagonal Final. El último fin de semana se disputó la 20ª fecha del Torneo Oficial 2019 de Primera División de la Liga Campanense de Fútbol, una jornada en la que los equipos con aspiraciones de llegar al Hexagonal Final ganaron sus respectivos compromisos, por lo que las tablas no sufrieron modificaciones significativas, cuando solo restan dos fechas por delante, además de los encuentros pendientes que todavía deben completarse. GRUPO A La fecha se abrió el sábado, con duelo de líderes: Mega Juniors venció 2-1 a Defensores de La Esperanza con goles de Eliseo Bentancour y Matías Narvaja y así quedó en soledad en lo más alto de la tabla. En tanto, en la lucha por la tercera posición, Lechuga ratificó su gran campeonato al ganarle el sábado por 3-1 a Malvinas con goles de Fabricio Siris (2) y Jean Franco Mazzei. Al día siguiente, Deportivo San Felipe no sucumbió a la presión y sacó adelante su compromiso ante Juventud Unida: le ganó 4-3 con tantos de Brian Pérez (2), Cristian Vallejos y Gustavo Rivero. Más atrás, ya lejos de esa pelea por la tercera posición, aparece Deportivo San Cayetano, que goleó 5-1 El Junior con un triplete de Brian Cardozo y un doblete de Nicolás Mendoza. Finalmente, Desamparados FC se adjudicó los tres puntos correspondientes a su compromiso frente a Deportivo Río Luján. En la próxima fecha se medirán: Defensores de La Esperanza vs Deportivo San Cayetano, Lechuga FC vs Desamparados y Juventud Unida vs Malvinas. En tanto, Mega Juniors y Deportivo San Felipe sumarán los puntos correspondientes a sus partidos frente a Río Luján y Villa Dálmine. Mientras que El Junior quedará libre. GRUPO B En esta zona, los cuatro de punta que pelean por ingresar al Hexagonal Final sumaron de a tres y mantuvieron la incertidumbre que rodea a la definición, aunque Atlético Las Campanas ya se aseguró su clasificación. El último campeón de la Liga Campanense goleó el sábado 9-1 a Leones Azules con tantos de Diego Gómez (4), Franco Otta (2), Tomás Bravo (2) y Juan Rodríguez y como en la próxima fecha sumará los tres puntos correspondientes a su compromiso con Puerto Nuevo, tiene su boleto garantizado. Por su parte, La Josefa no quiso ser menos: superó 8-3 a Real San Jacinto y extendió su invicto en el certamen, gracias a los goles de Fernando Criado (2), Pablo Tornatori (2), Nicolás González, Leandro Gómez, Marcos Milesi e Iván García. De esta manera, ambos conjuntos llegaron a 40 puntos y encabezan la tabla. Por detrás aparece Otamendi FC (que tiene un partido pendiente) con 37, tras su victoria 4-1 sobre Barrio Lubo con los tantos de Leandro Gomes (2), Carlos Del Fabro y Franco Dorado. Y con 36 está Albizola FC, que superó 2-0 a Las Palmas (goles de Nicolás Stillo y Brian Aranda) y se mantiene con vida en esta lucha. La 20ª fecha de este grupo se completó con el triunfo de Villanueva, que derrotó 3-2 a Atlético Las Praderas y se consolidó en el 5º puesto, aunque lejos del cuarteto de punta. Por la próxima fecha, los enfrentamientos serán los siguientes: La Josefa vs Villanueva, Otamendi vs Real San Jacinto, Las Palmas vs Barrio Lubo y Leones Azules vs Albizola FC. En tanto, Las Campanas se adjudicará los tres puntos de su compromiso. Y libre quedará Atlético Las Praderas.

