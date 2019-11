Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del martes, 05/nov/2019. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del martes, 05/nov/2019. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Polideportivas Breves: Fútbol Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

GRANA EN LA CIMA En el cierre de la 12ª fecha de la Superliga, Lanús venció 1-0 como visitante a Huracán con un gol de Pedro De la Vega a los 42 del ST. Fue la tercera victoria consecutiva del Granate, que así llegó a los 25 puntos y alcanzó a Argentinos Juniors en lo más alto de la tabla de las posiciones. Es que, antes, el Bicho había igualado 0-0 en su visita a Defensa y Justicia y, por ello, finalmente no pudo mantenerse como único líder. La jornada de ayer se completó con el empate sin goles entre Vélez y Central Córdoba en Santiago del Estero. El domingo, Boca Juniors goleó 5-1 a Arsenal y, por ello, quedó junto a River Plate como escoltas de los punteros, a tan solo una unidad de diferencia. Los demás resultados del domingo fueron: Banfield 3-3 Unión, Talleres 1-0 Newells, Patronato 1-1 Racing Club e Independiente 2-1 San Lorenzo. Antes, el sábado jugaron: Colón 0-2 Atlético Tucumán, Gimnasia (LP) 0-1 Estudiantes (LP), Rosario Central 5-2 Godoy Cruz y Aldosivi 1-2 River Plate. Las principales posiciones de la Superliga quedaron de la siguiente manera: 1) Argentinos y Lanús, 25 puntos; 3) River Plate y Boca Juniors, 24 puntos; 5) Vélez y Racing, 21 puntos; 7) Estudiantes, Atlético Tucumán y Tallres, 19 puntos. PRIMERA A FEMENINA Boca Juniors se afirmó como líder de la Primera A del Torneo Femenino que organiza la AFA al vencer 4-2 como visitante a Independiente y lograr su sexta victoria en seis presentaciones. Los demás resultados de la 6ª fecha fueron: UAI Urquiza 4-1 Gimnasia (LP), El Porvenir 0-4 River Plate; Estudiantes (LP) 3-2 Villa San Carlos; Rosario Central 4-2 Racing Club; y San Lorenzo 2-2 Platense. En tanto, ayer fueron postergado por lluvias los partidos Defensores de Belgrano vs SAT y Huracán vs Excursionistas. MANDA ALMIRANTE Por la 12ª fecha del Torneo Apertura de la Primera B Metro, Almirante Brown venció 1-0 como local a Villa San Carlos y quedó como único líder del certamen con 24 puntos. Así superó a San Telmo (tiene 23, tras su victoria 3-2 sobre Los Andes) y a Tristán Suárez (suma 22, luego del empate sin goles ante San Miguel). Los demás resultados de la fecha fueron: Flandria 4-2 Colegiales, Talleres (RE) 1-0 Defensores Unidos, Deportivo Armenio 2-0 J.J. Urquiza, Sacachispas 0-3 Comunicaciones, Fénix 0-1 Acassuso y UAI Urquiza 1-1 Argentino (Q). LAFE TAMBIÉN Ayer, en el cierre de la 14ª fecha del Torneo Apertura de la Primera C, Laferrere venció 2-1 como visitante a San Martín de Burzaco e igualó a Cañuelas en lo más alto de la tabla. Ambos tienen 27 puntos y le llevan dos de ventaja a Dock Sud (25). Los demás resultados de la fecha fueron: Real Pilar 3-3 Central Córdoba (R), Cañuelas 3-0 El Porvenir, Victoriano Arenas 3-2 Midland, Sportivo Italiano 4-2 Leandro N. Alem, Deportivo Español 2-1 Lamadrid, Ituzaingó 1-2 Dock Sud, Excursionistas 2-4 Berazategui y Luján 3-0 Deportivo Merlo. REUNIÓN DE URGENCIA La CONMEBOL citó para hoy a las autoridades de River Plate y Flamengo a los fines de coordinar cuestiones organizativas de la final de la Copa Libertadores que está pautada para el 23 de noviembre en Santiago de Chile. Esta noticia volvió a abrir interrogantes sobre la sede de ese encuentro, dada la crisis social que atraviesa el país trasandino. Del encuentro también participarán los Presidentes de las Federación de Argentina, Brasil y Chile. CHAMPIONS LEAGUE Hoy se pone en marcha la cuarta fecha de la Champions League. Desde las 14.55 jugarán: Barcelona vs Slavia Praga y Zenit vs Leipzig. En tanto, desde las 17.00 lo harán: Borussia Dortmund vs Inter, Chelsea vs Ajax, Liverpool vs KRC Genk, Lyon vs Benfica, Napoli vs Salzburgo y Valencia vs Lille.

