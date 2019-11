Este viernes, el colectivo LGTB marcha en Campana

Lesbianas, gays, travestis y bisexuales se convocaron a las 16:30 frente a Catedral Santa Florentina, para luego marchar por la Rocca y finalmente leer un manifiesto frente al palacio municipal. "Señor, señora, no sea indiferente, matan a travestis en la cara de la gente…" se escuchó por las calles céntricas de Escobar en noviembre del año pasado. Fueron unos 500 integrantes del colectivo LGTB los que nutrieron la histórica marcha que es antecedente regional de una similar que tendrá lugar en Campana este viernes. Lesbianas, gays, travestis y bisexuales se convocaron a las 16:30 frente a la Catedral Santa Florentina, para luego marchar por la Rocca y finalmente leer un manifiesto referenciado en los derechos descriptos en la Ley Trans. "Entendemos que en Campana también hace falta hacer la marcha del colectivo LGTB, visibilizarlo y hacer hincapié en las necesidades a nivel local como la puesta en marcha de un consultorio LGTB donde se puedan hacer tratamientos hormonales y también consultas desde otras perspectivas", señaló una de las organizadoras, Jimena Benavídez, quien además de ser transexual es militante del Movimiento Evita. Benavídez también explicó que el cupo laboral trans también es una asignatura pendiente en Campana: "está adherida, pero no se está teniendo una política activa al respecto para que las chicas puedan tener un trabajo formal y así dejen de ejercer la prostitución para vivir. El trabajo en la vía pública tiene un sindicato, pero no es el caso. Muchas chicas trans, por necesidad y por no conseguir trabajo, se dedican exclusivamente a trabajar en calle. Todos sabemos lo que está creciendo la sífiilis en Campana y la verdad es que por unos pesos más, hay chicas que acceden a tener sexo sin protección. Ni hablar del HIV, que también es un problema no sólo del colectivo y alcanza a los heterosexuales también. Si se le saca el tratamiento a estas personas, es lo mismo que sacarles la vida", comentó y agregó que "la marcha también es una forma de contribuir a la concientización de los vecinos de Campana, que abran sus mentes, y no nos discriminen". Sobre la marcha propiamente dicha, se espera contar con la a presencia de la diputada provincial electa Soledad Alonso, integrantes del Frente de Diversidad del Movimiento Evita de diferentes localidades bonaerenses, el concejal Oscar Echegaray, diferentes agrupaciones sociales locales, además del integrantes del colectivo oriundos de San Fernando, Pilar, Zárate y Escobar.



Parte del grupo organizador dió detalles de la marcha convocada para este viernes.

Este viernes, el colectivo LGTB marcha en Campana

