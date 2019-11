Las entidades financieras no atenderán hoy al público y estarán restringidas algunas operaciones debido a la celebración del Día del Bancario. Quienes necesiten dinero lo podrán extraer de las redes de cajeros automáticos y también en establecimientos comerciales como supermercados, farmacias y los que estén adheridos a los servicios extra cash con un límite de hasta 5 mil pesos por operación. También se permitirán realizar operaciones online como transferencias entre cuentas y consultas varias. Se podrán realizar depósitos de cheques, efectivo y los pagos permitidos en las terminales, pero como no habrá clearing algunas operaciones, como el depósito de cheques, comenzarán el trámite de acreditación al día hábil siguiente. Quienes quieran hacer transferencias inmediatas lo podrán hacer sólo entre entidades de la red Link, ya que las que involucren a Banelco pueden no tener esa condición.



Hoy no habrá atención bancaria

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: