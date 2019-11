Efemérides del día de la fecha: 6 de Noviembre

DÍA DE LOS PARQUES NACIONALES En este día se conmemora la donación de 3 leguas de tierra, ubicadas en el límite entre Neuquén y Río Negro, que hizo el Dr. Francisco P. Moreno al Estado Nacional en el año 1903 con la finalidad de "mantener su fisonomía natural y que las obras que se realicen sólo sean aquellas que faciliten comodidad, esparcimiento y descanso para la vida del visitante"; con la exclusiva condición de que las mismas sean reservadas como "Parque Nacional sin que en ella pueda hacerse concesión alguna a particulares." Durante la presidencia de Hipólito Irigoyen, en el año 1922, se sancionó un decreto que amplió la superficie de las hectáreas y creó el "Parque Nacional del Sud", actual "Parque Nacional Nahuel Huapi", convirtiendo a nuestro país en el primero de Latinoamérica y el tercero de América, después de Estados Unidos y Canadá, en crear un Parque Nacional e impulsar el desarrollo de áreas protegidas. SAN LORENZO VUELVE A PRIMERA La amargura y la tristeza rodearon aquel fatídico Torneo Metropolitano del año 1981 en el que un San Lorenzo atrapado en un caos económico y sumido en un desanimo generalizado por la pérdida del majestuoso "Gasómetro" había caído en los últimos puestos de la tabla de posiciones. No obstante, no todo estaba perdido para los "gauchos de Boedo" que tenían al empate como seguro para mantener la categoría; el partido que definía la permanencia en primera se jugó contra Argentinos Juniors, equipo que rozaba el descenso, en la cancha de Ferro. Los azulgranas salieron a ganar aprovechando cada pelota para hacer el mayor daño posible al "Bicho" que resistía como podía; súbitamente a los 15 minutos del primer tiempo, la pelota cabeceada por Osvaldo Rinaldi chocó contra la mano de un defensor de Argentinos provocando que el árbitro sancionara penal, fue Eduardo Delgado el encargado del potente pelotazo que Mario Alles repelió; a los 5 minutos del final, un penal para Argentinos decretó el descenso de San Lorenzo. Entre caras largas, llantos y lamentos el director técnico, Juan Carlos Lorenzo, dijo: "ahora más que nunca tendrá que seguir alentando esa gran hinchada a esta prestigiosa institución." Y eso hicieron los fanáticos que, dejando atrás el trago amargo, colmaron estadios para alentar a su equipo bajo los cantos: "a pesar de los años, los momentos vividos, siempre estaré a tu lado, San Lorenzo querido." El primer partido en la B fue contra Gimnasia y Esgrima de la Plata en la cancha de Ferro, el mismo fue ganado por los "cuervos" 2 a 1 con goles de Hugo Sánchez y Eugenio Morel Bogado. Después de un largo campeonato en el que la superioridad del equipo se demostró en reiteradas oportunidades, San Lorenzo ascendió al ganarle 1 a 0 a El Porvenir con un impecable gol de Rubén Insúa pateado desde el punto de penal. La alegría rebalsó a los hinchas que a los 87 minutos invadieron la cancha para festejar el ascenso. SE INAUGURA LA CALLE "SUPER MARIO BROS" Un día como hoy en el año 2010, en Zaragoza, España, se inauguraba la primera calle en el mundo dedicada a "Super Mario Bros." Ocurrió en Arcosur cuando la Asociación de Vecinos del barrio votaba los nombres para denominar las calles: empezaron votando categorías de las cuales videojuegos se impuso con el 50% de los votos, más adelante, eligieron nombres de los mismos y el gran ganador fue "Super Mario Bros" con el 80% de los votos. Al respecto, el presidente de la Asociación, Antonio Almudi, dijo: "queríamos ser el primer barrio del mundo que dedicaba una calle a uno de los personajes más emblemáticos de nuestra cultura moderna, y lo presentamos al pleno municipal y, sorprendentemente no hubo apenas oposición: ¿quién no ha oído hablar alguna vez de Mario Bros?".

Efemérides del día de la fecha: 6 de Noviembre

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: