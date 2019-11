"El Nene" Basualdo en Podemos Hablar

El campanense Campeón Intercontinental con Vélez y Boca, y Sub Campeón del Mundo en Italia ‘90 contó anécdotas con Maradona y se inclinó por Mauricio Pochettino como DT de la Selección Argentina.

La última emisión del programa Podemos Hablar conducido por Andy Kusnetzoff por la pantalla de TELEFE, contó con José "el Nene" Basualdo entre sus invitados. Intercambiando anécdotas y recuerdos con Sofía Pachano, Leticia Brédice, Carolina Papaleo y Roli Serrano, el ex jugador de fútbol quien firmará su primer contrato profesional con Villa Dálmine, recordó sus orígenes humildes en nuestra ciudad.

Re bautizado "Pepe" por Víctor Hugo Morales durante sus transmisiones deportivas por Radio Continental, en el primer bloque del programa donde se hacen preguntas colectivas a los invitados, al respecto de la consigna sobre "haber andado mal de dinero", recogió el guante y comentó que vivió sus primeros años en la casilla de su abuelo, con piso de tierra, pero que tuvo "una infancia muy feliz" en un entorno semi rural, y que en ese entonces "la pelota era todo". Tanto fue así que un par de zapatillas Flecha le duraban apenas 15 días y esa circunstancia era una complicación para la ajustada economía familiar.

"No aposté al fútbol, el fútbol se fue dando", dijo Basualdo más adelante, y explicó que su vida comenzó a cambiar para bien cuando su padre consiguió trabajo en TenarisSiderca. Fue entonces que Andy Kusnetsoff lo indagó sobre sus primeras inversiones como jugador profesional y si le había comprado la casa a sus padres. "Como todo cabeza de termo compré un auto" dijo, y recordó la coupé Fiat 125 roja que le vendió "Picha" Caggiati. "Era un auto preparado, pero cada dos por tres lo tenía que estar empujando y a los dos meses lo vendí", dijo con una sonrisa, y recordó que no tuvo que comprarle una casa a sus padres porque ya tenían, pero sí el gran regalo fue el viaje para que vean el mundial Italia ´90, donde jugó y salió Sub Campeón del Mundo con la selección Argentina tras perder la final con Alemania. "Imagináte que era otra época. Si fuese jugador ahora, estaría nadando en plata".

MARADONA

Ya sentados a la mesa, sobre su relación con Maradona, Basualdo comentó que lo conoció en 1989, durante la Copa América que se jugaba en Brasil. Estaban en el hotel y era la hora de la cena en la concentración. "Viene Bilardo y me pregunta si lo conocía. Le dije que sólo de verlo en la tele. Me dijo ‘vení conmigo’ y me sentó al lado de Diego. Yo estaba temblando y me dijo: ‘Hola, mucho gusto. Sos el ídolo de mi mamá’. Yo no entendía nada. Y me explicó que doña Tota era hincha de Mandiyú y habíamos ascendido".

Ya comentando sobre el Mundial ’90, Basualdo relató cuando se lo presentó a su madre. Fue luego de haber superado la primera fase, en Nápoli. "Mi mamá no lo quería, no le gustaba algunas cosas que hacía en la cancha. Lo odiaba. Estábamos en el hotel, la agarré de la mano y la llevé con Diego. Le dije: ‘Diego, ésta es mi mamá. Te odia’. Y él le dijo: ‘Señora, no me odie’ y le empezó a explicar por qué hacía esas cosas y la dio vuelta como a una media. Tiene un aura impresionante".

Ya sobre el final del programa, Basualdo también comentó que hace poco llegó del Paraguay donde trabajó como DT, sigue vinculado a Boca Juniors, y al equipo senior. Y al ser consultado por Kusnetzoff por sus preferencias, se inclinó por Mauricio Pochettino como DT de la Selección Argentina. Además, señaló que su hijo, Juan Basualdo, está jugando en Almirante Brown pero tiene ciudadanía italiana y la idea es que en el futuro acceda a algún equipo europeo. "No soy su representante, pero le doy una mano", aclaró.

En el bloque final, ninguno de los invitados votó a Basualdo para que se lleve el tradicional cuadro original de regalo, que fue a manos de la actriz Carolina Papaleo, gracias a que su voto definió la cuestión.