DÓLAR A LA BAJA El dólar cedió ayer martes y cerró a $63,26 para la venta en una jornada con limitada demanda ante el esquema de control cambiario dispuesto por el Banco Central. La divisa terminó a un promedio de $58,24 para la punta compradora y a $63,26 para la vendedora, con lo que perdió siete centavos frente al lunes. En Banco Nación, cotizó a $63,50, mientras el precio más elevado se dio en los mostradores de Banco Macro a $65. Por su parte, el blue bajaba $1 y era ofrecido a $64,50 en el circuito financiero informal de la city. LICITACIÓN EN STAND BY El Gobierno postergó la licitación del gasoducto de Vaca Muerta para el 31 de marzo del año próximo, por lo que la administración del presidente electo, Alberto Fernández, será la encargada del llamado a concurso para este proyecto. La licitación, que implica una inversión de más de 800 millones de dólares, ya había sido postergada una vez. Ahora se pospuso para el año próximo. El subsecretario de Hidrocarburos y Combustibles, Carlos Casares, fundamentó su decisión en que "la inclusión del proyecto y construcción del gasoducto de interconexión Mercedes - Los Cardales, con la infraestructura de transporte de gas natural existente, a efectos de facilitar la complementación de la Fase 1 del Gasoducto del Centro, formando parte de las obras a ser ejecutadas dentro de las obligaciones del adjudicatario". 10 AÑOS PARA EL PEDRIATRA La fiscal Daniela Dupuy pidió ayer martes que el pediatra del Hospital Garrahan Ricardo Russo, acusado por el delito de producción, tenencia y distribución de pornografía infantil, sea condenado a la pena de 10 años de prisión. Además, en su alegato, la fiscal a cargo de la investigación, pidió que el médico sea inhabilitado en su profesión de por vida. La fiscal en su investigación pudo determinar que hubo 1.500 víctimas del médico que producía y distribuía pornografía infantil. En tanto, Susana Ciruzzi, la abogada que representa al Hospital Garrahan, pidió treceaños de prisión y la inhabilitación permanente para Russo. LA CUENTA DA IGUAL El escrutinio definitivo de las elecciones generales del 27 de octubre continuó avanzando en estos días, en los que el postulante del Frente de Todos mantiene su diferencia que le dio el triunfo en primera vuelta sobre el presidente Mauricio Macri, mientras que sólo restan terminar de contar los votos en la provincia de Buenos Aires. Los nuevos votos contabilizados fueron los correspondientes a las provincias de Tucumán y Chaco, donde Fernández venció por amplia diferencia Macri, y La Rioja y Corrientes, donde el dirigente peronista también se impuso, pero por una diferencia menos holgada. DICE QUE SIGUE El presidente de Chile, Sebastián Piñera, aclaró que piensa permanecer en el cargo, a pesar de que miles de personas exigen su dimisión en medio de mortíferas jornadas de protestas contra el modelo económico. "Por supuesto que voy a llegar al fin de mi Gobierno", sostuvo el mandatario en una entrevista con la cadena BBC, en momentos que su país se apresta a transitar el vigésimo día de descontento popular. Y agregó: "Fui elegido democráticamente por una enorme mayoría de chilenos, tengo un deber y compromiso con esos que me eligieron, y con todos". Piñera comentó luego que está dispuesto "a conversarlo todo, incluyendo una reforma a la Constitución".



