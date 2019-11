Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. BOMBA NO, POZOS SI "Hace más de un año ABSA instaló una bomba de agua en la plaza 1 de Mayo que todavía está fuera de servicio. No tiene conexión eléctrica y además dejaron rotas las esquinas de Vicente López y Bertolini e Iriart. La segunda es la foto del pozo abierto ubicado en Vicente López e Iriart. ¿Esta empresa no piensa terminar más lo que empezó?", muestra Alberto.



PANADERO DESVERGONZADO "Sin Nombre y Perrone. Los vecinos de Don Francisco queremos saber quién es el panadero que arroja toda su basura (Margarina marca Astra y dulce de leche El Mundo) además de decenas de maples y bolsas de harina. Su vergonzoso y delictivo accionar está propagando que centenares de ratas nos traigan enfermedades y contaminación", muestra Lorena.



ZANJA OBSTRUIDA "Sobre la calle Castaño de punta a punta corren 2 zanjones por lo cual cada vez que llueve nos inundamos. ¿Habrá posibilidad de que manden a limpiar o que hagan más desagües? Por favor se los pido como vecino de Otamendi empieza a llover, se inunda todo, estamos cansados los vecinos", escribe Leonardo.



#QuejaVecinal vecinos de la isla de #Campana, zona del Canal Irigoyen, reclaman que nuevamente Vialidad removió la calle colocando tierra negra y arcilla, forma un barro pantanoso que hace imposible transitar. Piden que se brinde una solución definitiva. pic.twitter.com/0wktyHcKHi — Daniel Trila (@dantrila) November 5, 2019 #QuejaVecinal con lluvia se torna más peligroso el enorme pozo ubicado al lateral de la bajada de Ruta 6 y Av. Mitre en sentido a Tenaris Siderca. Con la cantidad de agua acumulada el pozo se convierte en una trampa mortal para los conductores. pic.twitter.com/T1U75U4uzh — Daniel Trila (@dantrila) November 4, 2019

6 de Noviembre de 2019:

Quejas Vecinales

