El partido se jugará el sábado a las 15.30 horas en Mitre y Puccini. Luego de su gran triunfo ante Quilmes como visitante, el plantel de Villa Dálmine ya trabaja pensando en su próximo compromiso, que tiene fecha, horario y árbitro confirmado: el Violeta recibirá el sábado desde las 15.30 horas a Atlético Rafaela en un partido correspondiente a la 12ª fecha de la Zona 2 de la Primera Nacional que se jugará en el estadio de Mitre y Puccini y que contará con el arbitraje de Lucas Novelli, según informó ayer la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Será la tercera vez que este referee dirija al equipo de nuestra ciudad: sus antecedentes marcan una derrota en su primera vez (en la visita a Central Córdoba e Santiago del Estero de febrero de este año) y una victoria reciente (el triunfo 3-0 como local ante Deportivo Riestra del pasado 21 de septiembre). En esta oportunidad, para el duelo entre Villa Dálmine y La Crema, Novelli estará acompañado por los asistentes Roque Narváez y Eugenia Rocco. Para este encuentro, Lucas Bovaglio podrá recuperar a Nicolás Del Priore, quien ya cumplió su suspensión por acumulación de amarillas, mientras que Catriel Sánchez seguirá siendo baja por su esguince de rodilla. En tanto, el cuerpo técnico también evaluará en estos días a Lucas Cuevas, Brian Orosco y Alan Picazzo, quienes terminaron el partido ante Quilmes con algunas molestias físicas (los tres fueron reemplazados en el segundo tiempo). Por su parte, Atlético Rafaela llegará entonado por la victoria 3-1 que consiguió como local frente a Almagro y que lo dejó ahora en el quinto puesto de la tabla con 16 puntos, apenas por encima de Villa Dálmine, que suma 14 y está 6º. Además, este duelo tendrá un condimento muy especial: en el banco de La Crema estará Walter Nicolás Otta, ídolo de Violeta; mientras que el entrenador del equipo de nuestra ciudad, Lucas Bovaglio, es un "hombre de la casa" de Atlético Rafaela (se formó allí, disputó más de 250 partidos en el primer equipo entre Primera División y Nacional B y, además, también fue DT durante la temporada 2017/18). EMPATÓ TIGRE En lo que habría sido el último partido de Néstor Gorosito como DT de Tigre, el elenco de Victoria igualó anoche 0-0 como local frente a Deportivo Riestra. De esta manera, con 13 puntos, el Matador quedó en la 10ª posición de la Zona 2. Por su parte, Riestra llegó a 17 unidades y volvió al 4º puesto. Todo indica que "Pipo" Gorosito dejará Tigre en los próximos días para convertirse en el nuevo entrenador de San Lorenzo luego de la salida de Juan Antonio Pizzi. Incluso, por Victoria ya comenzaron a sonar nombres para su reemplazo y los de Omar De Felippe y Felipe De la Riva pican en punta.

LUCAS NOVELLI YA DIRIGIÓ ESTA TEMPORADA EN CAMPANA: FUE EN LA VICTORIA 3-0 SOBRE DEPORTIVO RIESTRA DEL PASADO 21 DE SEPTIEMBRE. ZONA 1 - FECHA 12 VIERNES: 21.30 horas: Estudiantes (RC) vs San Martín (SJ) / Diego Ceballos. SÁBADO: 13.10 horas: Nueva Chicago vs Estudiantes (BA) / Yael Falcón Pérez. 16.00 horas: Ferro Carril Oeste vs Agropecuario / Fabricio Llobet. 20.00 horas: Alvarado (MdP) vs Mitre (SdE) / Ramiro López. 20.10 horas: Platense vs Temperley / Mario Ejarque DOMINGO: 14.30 horas: Atlanta vs Barracas Central / Pablo Echavarría. 15.45 horas: Gmo Brown (PM) vs Belgrano / Pablo Giménez. 18.00 horas: Indep. Rivadavia vs Deportivo Morón / Mariano González. ZONA 2 - FECHA 12 VIERNES: 21.10 horas: Sarmiento vs Quilmes / Nazareno Arasa SÁBADO: 15.30 horas: Villa Dálmine vs Atlético Rafaela / Lucas Novelli. 15.30 horas: Almagro vs All Boys / Carlos Gareano. 19.00 horas: Instituto vs Santamarina / Sebastián Zunino DOMINGO: 15.30 horas: Brown (A) vs Gimnasia (M) / Lucas Comesaña. 18.00 horas: San Martín (T) vs Gimnasia (J) / Pablo Dóvalo LUNES: 15.30 horas: Dep. Riestra vs Def. de Belgrano / Leandro Rey Hilfer. 21.10 horas: Chacarita Jrs vs Tigre / Adrián Franklin

Primera Nacional:

Villa Dálmine; Lucas Novelli será el árbitro frente a Atlético Rafaela

