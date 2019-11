La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 06/nov/2019 Primera D:

El encuentro se jugará desde las 12.00, con arbitraje de Felipe Viola. El Naranja cayó ayer 2-0 ante Yupanqui en el cierre de la octava fecha. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó ayer la programación y los árbitros para la novena fecha del Torneo Apertura de la Primera D y, entonces, quedó ratificado que Puerto Nuevo visitará el sábado desde las 12.00 horas a Atlético Lugano, en un partido que dirigirá Felipe Viola. El Auriazul llegará a este encuentro luego de igualar 1-1 con Central Ballester un duelo en el que alcanzó el empate jugando con un hombre menos. El delantero Brian Fassone fue expulsado a los 28 minutos de la primera parte y, por ello, el DT Martín Correa deberá buscarle un sustituto para el próximo compromiso (Rodrigo Fleitas y Orlando Sosa aparecen como las primeras opciones). Por su parte, Lugano cerró ayer la octava fecha: perdió 2-0 ante Yupanqui en un partido que debía disputarse el lunes, pero que a raíz de las lluvias fue postergado 24 horas. Con este resultado, el Naranja cayó por debajo de Puerto Nuevo en la tabla por diferencia de gol (-3 contra -4): ambos tienen 9 puntos, al igual que Central Ballester (-1), que ocupa el 8º puesto. Sin embargo, el presente del Auriazul transita por la senda positiva: acumula cuatro juegos sin derrotas, con un triunfo, tres empates y apenas un gol en contra. En cambio, Lugano cortó una racha similar, dado que antes de la caída ante Yupanqui llevaba, había hilvanado una racha de dos victorias y dos empates sin recibir goles.

Foto: Archivo. TORNEO APERTURA. FECHA 9 VIERNES: 15.30 horas: Claypole vs Def. de Cambaceres / Martín Molina SÁBADO: 12.00 horas: Lugano vs Puerto Nuevo / Felipe Viola. 15.30 horas: Sp. Barracas vs Centro Español / Marcos Recalde. 15.30 horas: Argentino (R) vs Yupanqui / Gonzalo Pereira DOMINGO: 11.00 horas: Ctral. Ballester vs Dep. Paraguayo / Lucas Ozuna. LUNES: 15.30 horas: Muñiz vs Atlas / Fernando Cruz. 15.30 horas: Liniers vs Juv. Unida / Guido Mascheroni

