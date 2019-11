LA FINAL, A LIMA Finalmente, dados los problemas políticos y sociales por los que atraviesa, Chile no será sede de la primera Final única de la Copa Libertadores. Ayer, CONMEBOL confirmó que el Estadio Monumental de Lima será el escenario elegido para definir el título 2019. El partido entre River Plate y Flamengo se disputará el sábado 23 de noviembre y comenzará a las 15.00 hora local (17.00 de Argentina). El imponente reducto que pertenece al Club Universitario tiene tribunas con espacio para 60 mil hinchas y una estructura de palcos que aporta otros 20 mil lugares. En total, con 80.000 almas, se ampliará la capacidad del Estadio Nacional de Santiago de Chile en 30 mil localidades. A su vez, la Confederación Sudamericana de Fútbol aclaró que se les devolverá el dinero a los hinchas que ya habían comprado sus entradas. Y que aquellos que sigan con la intención de presenciar el partido más allá de la modificación tendrán una prioridad para adquirir su lugar. "Se les remitirá un nuevo código que les otorgará derecho de preferencia de compra por el plazo de 72 horas", expresó la entidad. CHAMPIONS LEAGUE Ayer comenzó la cuarta fecha de la Champions League, jornada que dejó los siguientes resultados: Barcelona 0-0 Slavia Praga, Zenit 0-2 Leipzig, Borussia Dortmund 3-2 Inter (Lautaro Martínez abrió la cuenta para el conjunto italiano), Chelsea 4-4 Ajax, Liverpool 2-1 KRC Genk, Lyon 3-1 Benfica, Napoli 1-1 Salzburgo y Valencia 4-1 Lille. Hoy culminará esta cuarta fecha con los siguientes partidos: a las 14.55 jugarán Bayern Munich vs Olympiakos y Lokomotiv vs Juventus, mientras que desde las 17.00 lo harán Atalanta vs Manchester City, Bayern Leverkusen vs Atlético Madrid, Estrella Roja vs Tottenham, Dinamo Zagreb vs Shakhtar, PSG vs Brujas y Real Madrid vs Galatasaray. PREOLÍMPICO SUB 23 La Selección Argentina Sub 23 ya conoce a los rivales que tendrá en su zona en el Preolímpico de Colombia que otorgará dos boletos a Tokio 2020 y que se jugará entre el 18 de enero y el 9 de febrero. El equipo de Fernando Batista integrará el Grupo A junto al local, Chile, Venezuela y Ecuador. Mientras que en el B estarán Brasil, Uruguay, Paraguay, Perú y Bolivia. Los dos primeros de cada zona pasarán al cuadrangular final, de donde saldrán los dos clasificados a la cita olímpica.

Breves: Fútbol

