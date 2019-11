Las campanenses no jugaron bien y las locales concretaron todas sus llegadas para redondear un amplio triunfo por 5-0. Por la 7ª fecha del campeonato de la Primera B del Torneo Femenino que organiza la Asociación del Fútbol Argentinos (AFA), Puerto Nuevo perdió 5-0 como visitante frente a Luján en un partido que se jugó en el predio San Emilio y que tuvo como figura rutilante a la delantera Angela Guerrero, emblema del equipo lujanense, que marcó un hat-trick. Los restantes goles los anotaron Micaela Coria y la defensora portuaria Triana Ocampo, en contra. Este resultado le sirvió a Luján para meterse de lleno en la pelea por los puestos de vanguardia, aun con un partido jugado menos, ya que llegó a 15 puntos producto de 5 victorias en 6 partidos. Puerto Nuevo, por su parte, tiene apenas 7 puntos en 7 encuentros, y quedó muy relegado en la tabla, a 14 del líder Argentinos Juniors (21 unidades), que tiene puntaje ideal. Esta fue la derrota más dura del equipo dirigido por Néstor Daniel Gómez desde mediados de abril, cuando cayó 7 a 0 ante el poderoso Gimnasia y Esgrima de La Plata (hoy en Primera A) en el predio de Estancia Chica. La formación del equipo campanense fue 4-3-3 con Celina Moya en el arco, Soledad Medina y Nancy Ríos como pareja de centrales, y Triana Ocampo y Yanella Gómez como laterales por izquierda y derecha; Marisa González (capitana) como volante central, Sabrina Ogrine y Milagros Soria por las bandas: Emilce Correa de centrodelantera y Lucila Molinas y Noemí Gómez como extremos. En el banco estuvieron Nicole Viviant, Mariel Rossini, Zoe Torres, Dana Bredle y Micaela ´´Kinder´´ González (delantera). Los demás resultados de la fecha fueron: Lima F.C. 0-1 Argentinos Juniors, Comunicaciones 1-2 Ferro Carril Oeste, Deportivo Merlo 2-3 Camioneros, Deportivo Armenio 1-2 Estudiantes de Buenos Aires, All Boys 4-2 Argentino de Quilmes, Defensa y Justicia 1-0 Deportivo Morón, Banfield 10-1 Liniers, Sarmiento 3-1 Atlas, y Deportivo Español 4-2 Atlanta. En tanto, el encuentro entre Almirante Brown y Argentino de Rosario fue suspendido porque la ambulancia no contaba con el equipamiento reglamentario requerido por AFA. Por la próxima fecha, que se jugará este fin de semana, Puerto Nuevo recibirá el domingo a Almirante Brown. El resto de los partidos serán Banfield vs. Deportivo Merlo, Liniers vs. Sarmiento, Atlas vs. Lima, Argentinos Juniors vs. Defensa y Justicia, Ferro vs. Deportivo Armenio, Estudiantes de Buenos Aires vs. Deportivo Español, Atlanta vs. All Boys, Argentino de Quilmes vs. Luján y Argentino de Rosario vs. Camioneros.

LA FORMACIÓN TITULAR QUE PRESENTÓ PUERTO NUEVO EN LUJÁN



Fútbol Femenino:

Las chicas de Puerto Nuevo cayeron abultadamente en su visita a Luján

